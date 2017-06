Người đàn bà bán rau bị nghi vỡ hụi hơn 100 tỷ đồng

Cho rằng có thể bị mất khoản tiền lớn đóng hụi, hàng chục người kéo đến biệt thự của thiếu phụ bán rau, yêu cầu trả lại tiền.

Công an thành phố Móng Cái, Quảng Ninh) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thu Thanh (33 tuổi, trú thôn 6, xã Hải Đông) để điều tra vụ vỡ hụi hơn 100 tỷ đồng.

Ngôi nhà của người phụ nữ bán rau cầm cái nhiều đường dây đóng hụi.

Tối 26/6, gần 30 người kéo đến nhà chị Thanh ở thôn 6, xã Hải Đông đòi tiền đóng hụi. Nhiều người cho biết đã góp hụi từ lâu với số tiền nhiều tỷ đồng. Họ ước tính Thanh đang ôm số tiền hụi tổng cộng tới trên 100 tỷ đồng. Gần đây nghi chị này có nhiều dấu hiệu vỡ hụi nên một số người rủ nhau cùng đến đòi tiền.

"Thanh cầm cái nhiều dây hụi, mỗi dây có hàng chục người với mức tiền khác nhau", một người tham gia nói.

“Dù chưa xảy ra va chạm hay có hành vi manh động của nhóm người kéo đến, nhưng chúng vẫn dẫn giải chị Thanh về trụ sở Công an xã, sau đó bàn giao Công an Móng Cái”, ông Bùi Đức Dũng, Trưởng công an xã Hải Đông, cho biết.

Thanh bán rau tại chợ Km9, thành phố Móng Cái.

Minh Cương