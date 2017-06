Phó trưởng công an xã bị nhóm côn đồ tấn công khi đi tuần tra

Sáng 29/6, Đại tá Lê Đức Đạo (Trưởng công an huyện Đức Cơ) cho biết, đơn vị vẫn đang tiếp tục điều tra vụ anh Rơ Lan Tứ, Phó trưởng công an xã Ia Nan (huyện Đức Cơ) bị một nhóm đối tượng tấn công khi đang trên đường đi tuần tra an ninh trật tự.

Theo Đại tá Lê Đức Đạo, lực lượng chức năng đang phối hợp để truy bắt Rơ Châm Hoãn, nghi phạm cầm đầu trong vụ hành hung Phó trưởng công an xã Ia Nan.

Anh Tứ đang được điều trị tại Khoa Thần kinh – Chấn thương chỉnh hình, bệnh viên đa khoa Gia Lai

Các bác sĩ tại Khoa Ngoại thần kinh – Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) cho biết, khoảng 3h30 ngày 27/6, anh Tứ nhập viện trong tình trạng đa chấn thương gồm: 1 vết thương ở chẩm đầu trái dài 5cm; vết thương ở lưng dài 3cm; và gãy hở xương cẳng tay phải. Bác sỹ bệnh viện mới vừa phẫu thuật nối xương cẳng tay cho anh Tứ. Hiện tại sức khỏe của anh đã dần ổn định lại.

Trước đó, khoảng 0h15 ngày 27/6, tổ công tác gồm anh Rơ Lan Tứ, Phó trưởng công an xã, anh Huỳnh Chiến Thắng, Phó trưởng công an xã, anh Nguyễn Văn Tịnh công an viên đi tuần tra an ninh trật tự trên địa bàn xã.

Khi đang tuần tra thì nhóm công an xã phát hiện 3 đối tượng không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy BKS 81U1- 16907 , di chuyển ngược chiều. Lực lượng chức năng liền truy đuổi theo buộc các đối tượng dừng lại kiểm tra. Tuy nhiên, các đối tượng liên tục dùng dao chém sang hai bên nhằm không cho lực lượng chức năng vượt lên. Anh Tứ đã dùng súng cao su (công cụ hỗ trợ) để bắn chỉ thiên 3 phát lên trời để yêu cầu nhóm đối tượng dừng lại.

Sau đó, các đối tượng này đã dùng bình xịt hơi cay, xịt về phía tổ công tác. Lực lượng công an xã trúng hơi cay nên buộc phải dừng lại dụi mắt và bắn về phía trước hai phát. Tuy nhiên các đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát.

Nhóm công an xã tiếp tục quay ngược về hướng UBND xã để tuần tra. Khi đi ngang qua làng Nhú, tổ công tác phát hiện nhóm 5 xe máy với nhiều đối tượng cầm mã tấu chặn đường.

Nhận thấy nhóm đối tượng có ý định hành hung, tổ tuần tra liền rút lui vì lực lượng mỏng. Di chuyển được khoảng 500m thì anh Tịnh chạy về xã để gọi lực lượng ứng cứu. Riêng anh Thắng chở anh Tứ rẽ vào nhà dân để tránh. Tuy nhiên, sau đó anh Tứ bị một đối tượng đạp ngã xuống đất.

Thấy anh Tứ ngã, đối tượng Rơ Châm Hoãn lao tới dùng mã tấu chém anh Tứ khiến chiếc mũ bảo hiểm vỡ toác làm đôi, phần đầu anh Tứ cũng bị thương chảy máu. Hai đối tượng khác cũng cầm mã tấu lao vào tấn công khiến anh Tứ gãy tay, rách lưng.

Khi thấy anh Tứ đã ngã gục, các đối tượng liền bỏ đi. Khoảng 15 phút sau, lực lượng chức năng có mặt. Tuy nhiên, các đối tượng đã rời khỏi hiện trường. Anh Tứ được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Được biết, nghi phạm Rơ Châm Hoãn đã từng có tiền án hình sự buộc cải tạo giam giữ. Tại địa phương, Hoãn là một đối tượng khá hung hãn và manh động.

Phạm Hoàng