Nọc độc có thể gây tử vong của cá mặt quỷ

Sáng 29/6, Đại tá Lê Đức Đạo (Trưởng công an huyện Đức Cơ) cho biết, đơn vị vẫn đang tiếp tục điều tra vụ anh Rơ Lan Tứ, Phó trưởng công an xã Ia Nan (huyện Đức Cơ) bị một nhóm đối tượng tấn công khi đang trên đường đi tuần tra an ninh trật tự.