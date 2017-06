Hà Nội: Nghi bị “cướp” người yêu, rủ bạn chém tình địch trọng thương

Cho rằng anh B. là người thứ ba xen vào chuyện tình cảm giữa hai người nên chị Q.A. mới chia tay mình, Trung đã rủ bạn chặn đường, chém anh B. trọng thương.

Ngày 29/6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45 - CATP Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa chuyển hồ sơ vụ án “Cố ý gây thương tích” đến Công an quận Hoàn Kiếm để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Cơ quan Cảnh sát điều tra - công an quận (CAQ) Hoàn Kiếm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 6 đối tượng liên quan.

Các đối tượng: Trung, Thư và Dũng.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Việt Trung, Lê Hoàng Dũng (cùng trú tại phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội), Nguyễn Anh Thư, Đặng Hoài Nam, Cao Đức Anh, Nguyễn Sĩ Chiến (cùng trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm).

Trước đó, Phòng PC45 nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Quốc B. (tạm trú tại phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ) về việc anh bị một số đối tượng chém bị thương tại khu vực ngã tư phố Cầu Gỗ - Hàng Dầu (quận Hoàn Kiếm). Kết quả giám định thương tích xác định tỷ lệ thương tật của anh B. là 14%.

Quá trình xác minh, từ lời khai của bị hại và tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định, đây là vụ án phát sinh từ ghen tuông. Theo cơ quan điều tra, từ khoảng tháng 3/2016, Nguyễn Việt Trung có quan hệ tình cảm với chị Q.A.. Do anh B. quen biết chị Q.A. nên có đến ở nhờ nhà Trung. Đầu năm 2017, giữa Trung và chị Q.A. nảy sinh mâu thuẫn, chị Q.A. chủ động chia tay nhưng Trung không đồng ý.

Cho rằng anh B. là người thứ ba xen vào chuyện tình cảm giữa hai người nên chị Q.A. mới chia tay mình, Trung nung nấu ý định đánh anh B. để trả thù. Trung nhờ Nguyễn Anh Thư đánh dằn mặt anh B., nhờ Lê Hoàng Dũng theo dõi quy luật đi lại của anh B. và chị Q.A..

Ngày 12/3, phát hiện anh B. đang chở chị Q.A. trên phố Trần Duy Hưng, Dũng gọi điện báo cho Trung biết. Trung chuẩn bị 2 gậy sắt, cùng Thư và Đặng Hoài Nam đến nơi. Thấy anh B. đang chở chị Q.A., Trung dùng xe máy chở Thư vượt lên để Thư ngồi sau dùng gậy vụt vào đầu anh B. nhưng không gây thương tích.

Cay cú vì chưa đánh được anh B., Trung tiếp tục bảo Dũng theo dõi quy luật hoạt động của anh B. để báo cho Thư dằn mặt anh này. Khoảng 18h ngày 16/3, phát hiện anh B. đèo chị Q.A. di chuyển từ phố Thụy Khuê lên khu vực hồ Hoàn Kiếm, Thư điều thêm Nam, Cao Đức Anh, Nguyễn Sĩ Chiến đi 2 xe máy đến hỗ trợ.

Khi anh B., chị Q.A. đến khu vực ngã tư phố Cầu Gỗ - Hàng Dầu, Thư ngồi sau xe máy bảo Chiến áp sát vào người anh B. để Thư cầm dao chém một nhát trúng cổ tay trái anh B., gây thương tích nặng cho nạn nhân.

Ngày 20/6, sau quá trình xác minh, Phòng PC45 đã xác định, bắt giữ được 6 đối tượng gây án.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên