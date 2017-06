Thiếu phụ lĩnh 12 tháng tù vì làm sứt mép bàn kháng cáo kêu oan

Cho rằng HĐXX chưa xem xét thấu đáo, án phạt cô quá nặng và lờ đi lỗi gây sự trước của bị hại, Trang kháng cáo kêu oan.

Ngày 28/6, gần một tuần sau khi bị TAND thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam tuyên phạt 12 tháng tù về hành vi làm sứt mép chiếc bàn đá, Lê Thị Trang đã gửi đơn kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm huỷ án sơ thẩm, xét xử lại toàn bộ vụ án.

Trang cho rằng toà sơ thẩm chưa xem xét “thấu tình đạt lý” nguyên nhân vụ án cũng như các “chứng cứ” buộc tội.

Chiếc bàn trong vụ án được chủ quán karaoke tiếp tục sử dụng.

Theo bản án sơ thẩm tuyên ngày 23/6, đêm 3/2, Trang xô xát với chủ quán karaoke Nguyễn Thị Thanh Hà do bị huỷ phòng đặt trước. Trong lúc to tiếng, Trang tức giận đập cốc làm sứt cạnh chiếc bàn đá. Thiệt hại được nhà chức trách xác định hơn 2 triệu đồng.

Trong đơn kháng cáo, Trang nói rằng việc đập cốc xảy ra do cô bị đánh trước. "Con gái bà Hà giẫm lên người tôi liên tiếp, trong khi một thanh niên ghì tôi xuống đất. Người khác cầm con dao chém tôi một vệt dài dưới mắt".

Sau sự việc trên, Trang có đơn tố cáo song đã rút đơn do đạt được thỏa thuận miệng với chủ quán về việc “xí xóa” chuyện xô xát cũng như thiệt hại vỡ cạnh chiếc bàn. Hơn một tháng sau khi Trang trả 6 triệu đồng bồi thường hư hỏng chiếc bàn, Công an thành phố Phủ Lý khởi tố vụ án "cố ý làm hư hỏng tài sản", khởi tố bị can với Trang.

Trong đơn kháng cáo đề nghị xem xét lại việc bị tuyên phạt 12 tháng tù, Trang viết: "Chỉ vì phút thiếu kiềm chế mà tôi vướng lao lý, nhưng sự kích động của tôi là do phía nhà bà Hà".

Người phụ nữ 29 tuổi cũng đề nghị giám định lại thiệt hại của chiếc bà vì hiện vẫn được chủ quán sử dụng. "Cơ quan tố tụng lấy chiếc bàn mới để xác định giá trị thiệt hại mà không tính khấu hao trước khi bị sứt nó đã qua sử dụng trong thời gian dài", Trang viết trong đơn.

Trang nói rằng trong quá khứ từng vướng lao lý do sử dụng ma súy song đã được xóa án tích. Việc VKS và HĐXX coi việc cô có nhân thân xấu, hành vi đập bàn là nguy hiểm làm một trong những căn cứ buộc tội khiến cô "không tâm phục khẩu phục bản án".

Luật sư Vũ Ngọc Chi (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng án phạt 12 tháng tù với Trang là quá nặng, trong trường hợp này tòa đã thiên về "yếu tố trừng trị". Theo ông, việc Trang đập cốc xuống bàn là hành động thể hiện tâm lý tức giận, bột phát và không thể coi gây “nguy hiểm cho xã hội” hay “cố ý làm hư hỏng hoặc hủy hoại tài sản”.



Việt Dũng