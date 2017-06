iPhone lần đầu tiên bị "vượt mặt" về tốc độ xử lý

OnePlus 5 đã trở thành smartphone Android đầu tiên đánh bại iPhone 7 Plus ngay tại lĩnh vực sở trường của nền tảng iOS, đó là tốc độ đóng/mở và tải lại ứng dụng.

Từ trước tới nay, iPhone nói riêng hay nền tảng iOS nói chung vẫn được người dùng đánh giá cao bởi tốc độ xử lý gần như "không chậm trễ" và duy trì được sự mượt mà trong từng thao tác so với các hệ điều hành khác, dù sở hữu phần cứng thua kém hơn.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự vượt trội này, bao gồm cả việc Apple luôn tự thiết kế về cả phần cứng và mềm trên thiết bị, ứng dụng trên App Store được quản lý nghiêm ngặt, và trên iPhone không bao giờ cài sẵn phần mềm của bên thứ 3.

Tuy nhiên mới đây, tài khoản YouTube chuyên review và đánh giá smartphone mang tên PhoneBuff đã khiến cộng đồng IT phải bất ngờ khi đăng tải một video so sánh, nơi mà iPhone 7 Plus - kẻ "mặc nhiên" chiến thắng, đã bị đánh bại bởi một thiết bị chạy Android chính cống.

Đây được ghi nhận là lần đầu tiên một smartphone chạy Android đã "đánh cắp" thành công vương miện thuộc về iPhone và trở thành điện thoại nhanh nhất trên thế giới. Chiếc smartphone chạy Android này có tên là OnePlus 5, đến từ công ty có trụ sở đặt tại Trung Quốc, lần đầu tiên được biết đến với dòng sản phẩm OnePlus One vào năm 2014.

Sau đây, mời bạn đọc cùng theo dõi chi tiết "màn so găng" giữa iPhone 7 Plus và OnePlus 5.