Quốc Cường Gia Lai đề xuất giữ nguyên mức thù lao cho Chủ tịch và thành viên HĐQT, lần lượt là 9 triệu và 5 triệu đồng một tháng.

Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã CK: QCG) vừa công bố tài liệu trình đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ một ngày trước khi phiên họp diễn ra.

Năm 2016, công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.588 tỷ đồng, tăng hơn 4 lần so với năm trước vượt kế hoạch xấp xỉ 6%. Trong đó, doanh thu bán bất động sản tăng đột biến, đóng góp đến 84,5% vào tổng doanh thu của công ty.

Lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông đạt 44,6 tỷ đồng. Theo dự thảo phương án phân phối lợi nhuận, khoản tiền này một phần dùng để bù lỗ cho năm trước và số còn lại làm nguồn vốn đầu tư hoàn tất các dự án dở dang, tái đầu tư sản xuất, đào tạo tăng cường chất lượng nguồn nhân lực… nên công ty không thực hiện việc chia cổ tức.

Năm nay, công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 2.500 tỷ và 720 tỷ đồng, tăng hơn 11 lần so với năm trước. Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức là 25%, trong đó tiền mặt là 15% và phát hành cổ phiếu là 10%.

Công ty đề xuất giữ nguyên mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Theo đó, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Như Loan nhận thù lao 9 triệu đồng một tháng. Thành viên HĐQT, trong đó có ông Nguyễn Quốc Cường (thường được gọi là Cường Đôla) nhận thù lao 5 triệu đồng một tháng.

Tính đến cuối năm, tổng tài sản ngắn hạn của công ty tăng 12,2% so với năm trước, chủ yếu do tăng giá trị hàng tồn kho trong năm lên đến hơn 552 tỷ đồng từ việc tăng cường đầu tư vào các dự án trọng điểm và hàng tồn kho của các dự án các công ty con để công ty đạt mức sở hữu đến 100%. Trong khi đó, tài sản dài hạn giảm 24,8% do chi phí đầu tư xây dựng cơ bản giảm mạnh từ việc hoàn tất các dự án về nông trường cao su, dự án thủy điện Iyagrai 2...

Số dư nợ vay ngắn hạn cuối năm là 1.788 tỷ đồng, trong đó nợ vay dài hạn đến hạn trả là 1.398 tỷ đồng. Hiện Quốc Cường Gia Lai đã thanh toán toàn bộ nợ gốc 1.376 tỷ đồng và lãi vay 251,8 tỷ (trong tổng số 452,6 tỷ đồng) cho BIDV trước ngày 31/3 như đã cam kết.

Phương Đông