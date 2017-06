Bom tấn và 'bom xịt' nửa đầu năm 2017

"Beauty and the Beast", "Fast & Furious 8" thắng lớn trong khi phim viễn tưởng của "bom sex" Scarlett Johansson không hòa vốn.

5 bom tấn nửa đầu năm 2017

Beauty and the Beast

Chuyển thể từ câu chuyện cổ tích nổi tiếng, Beauty and the Beast được khen ngợi vì phần hình ảnh đẹp mắt cùng câu chuyện giàu ý nghĩa. Không chỉ lặp lại câu chuyện tình yêu quen thuộc, tác phẩm có Emma Watson đóng chính còn lồng ghép thông điệp nữ quyền và ủng hộ người đồng tính. Hiện tại, phim tạm giữ vị trí quán quân phòng vé năm 2017 với doanh thu 1,256 tỷ USD. Chỉ riêng ở Bắc Mỹ, phim thu về đến 503 tỷ USD, cao thứ tám lịch sử điện ảnh.

The Fate of the Furious

Dù không ăn khách như phần bảy, The Fate of the Furious vẫn thắng lớn với 1,238 tỷ USD toàn cầu. Tác phẩm được ví như "đại tiệc kỹ xảo và tốc độ" với nhiều màn đua xe được dàn dựng công phu, nhất là trích đoạn truy đuổi trên băng. Câu chuyện mở ra hướng đi mới sau khi nhân vật Brian (Paul Walker) giải nghệ. Lúc này, Dominic (Vin Diesel) bị một nữ ác nhân bắt giữ con trai để uy hiếp, buộc anh phản bội các đồng đội.

Guardians of the Galaxy vol.2

Trong phim mới, nhóm vệ binh dải ngân hà chạm trán với cha của Peter Quill - một hành tinh sống có tham vọng chinh phục vũ trụ. Tiếp nối thành công của phần một năm 2014, bom tấn Marvel tiếp tục được yêu mến nhờ đan cài nhuần nhuyễn âm nhạc vào các màn hành động ngoài không gian. Giới phê bình đánh giá cao phim với 81% bài bình luận tích cực trên Rotten Tomatoes. Doanh thu của phim - 851 triệu USD - tiếp tục thể hiện phong độ ổn định của Vũ trụ Điện ảnh Marvel tại phòng vé.

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

Có kinh phí 200 triệu USD, Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales thu về 679 triệu USD sau một tháng công chiếu. Dù không nhỏ, con số này vẫn kém xa phần bốn - đạt hơn một tỷ USD toàn cầu. Sự sụt giảm này được cho là bởi ngôi sao chính của loạt phim - Johnny Depp - đã giảm sức hút vài năm gần đây. Câu chuyện phần năm xoay quanh trận chiến giữa thuyền trưởng Jack Sparrow (Johnny Depp) và ác nhân Salazar (Javier Bardem). Ngoài ra, phim còn giới thiệu nhân vật Henry Turner (Brendon Thwaites) - con trai của Will Turner và Elizabeth Swann.

Wonder Woman

Wonder Woman là bom tấn siêu anh hùng chuyển thể từ truyện tranh hãng DC, xoay quanh nhân vật cùng tên do Hoa hậu Israel Gal Gadot thể hiện. Giới chuyên môn đồng loạt khen ngợi tác phẩm với 92% bài bình luận tích cực trên Rotten Tomatoes. Phim trở thành hiện tượng phòng vé với doanh thu 653 triệu USD toàn cầu và còn tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Ở Bắc Mỹ, Wonder Woman gây bất ngờ với khả năng trụ rạp, chỉ giảm một phần nhỏ doanh thu trong nhiều tuần liên tiếp. Sự ăn khách của tác phẩm được quy cho hiệu ứng truyền miệng tích cực, khiến nhiều khán giả lúc đầu chưa chú ý đến phim đổ xô ra rạp trong các tuần sau.

5 bom xịt nửa đầu năm 2017

King Arthur: Legend of the Sword

Đạo diễn Guy Ritchie tái hiện sử thi về vua Arthur và bổ sung thêm nhiều tình tiết mới. Tuy nhiên, kịch bản còn nhiều lỗ hổng khiến tác phẩm không được lòng giới phê bình với chỉ 28% bài bình luận tích cực trên Rotten Tomatoes. Với 140 triệu USD, doanh thu tác phẩm không quá thấp, nhưng kinh phí lại lên đến 175 triệu USD, chưa tính tiền quảng bá. Theo Hollywood Reporter, phim có thể khiến hãng Warner Bros. lỗ đến 150 triệu USD.

Ghost in the Shell

Phim khoa học viễn tưởng Ghost in the Shell là ví dụ tiêu biểu cho thất bại của Hollywood trong việc chuyển thể các series hoạt hình Nhật. Trong khi bản gốc chứa nhiều triết lý và giá trị nhân bản, tác phẩm của Mỹ đơn giản, nhiều hành động nhưng thiếu chiều sâu. Ngoài ra, việc chọn minh tinh Scarlett Johansson đóng chính cũng gây tranh cãi vì vai chính trong truyện tranh vốn là người da vàng. Với doanh thu 169 triệu USD, phim được cho là khiến hãng Paramount lỗ 60 triệu USD.

Monster Trucks

Sau khi được phát hành ở Pháp vào tháng 9/2016, Monster Trucks ra mắt ở Mỹ tháng 1 năm nay. Doanh thu toàn cầu của tác phẩm là 64,5 triệu USD. Cũng tương tự như với King Arthur: Legend of the Sword, vấn đề của phim nằm ở kinh phí quá lớn, lên đến 125 triệu USD. Với chất lượng thuộc hàng trung bình, tác phẩm không thể tạo thành cơn sốt phòng vé để xứng với khoản tiền đầu tư. Theo Hollywood Reporter, hãng Paramount lỗ đến 115 triệu USD trong dự án này.

A Cure for Wellness

Phim kinh dị của đạo diễn Gore Verbinski thu về 26 triệu USD, trong khi kinh phí sản xuất lên đến 40 triệu USD. Câu chuyện kể về một nhân viên tìm đến một trung tâm chăm sóc sức khỏe để tìm vị sếp mất tích, sau đó chứng kiến nhiều hiện tượng kỳ quái. Phần hình ảnh của tác phẩm được khen ngợi với nhiều trích đoạn giàu tính thẩm mỹ, nhưng câu chuyện không đủ mới lạ để thuyết phục khán giả ra rạp.

Colossal

Colossal lỗ nặng dù có chất lượng tốt. 80% bài bình luận trên Rotten Tomatoes đánh giá phim tích cực, với nhiều lời khen dành cho phong cách độc đáo của đạo diễn Nacho Vigalondo. Tuy nhiên, lối kể chuyện dị biệt, mang nhiều tính thể nghiệm của nhà làm phim Tây Ban Nha không thu hút được khán giả đại chúng. Dù có minh tinh Anne Hathaway đóng chính, phim chỉ thu 4,3 triệu USD, trong khi kinh phí sản xuất là 15 triệu USD.

Ân Nguyễn