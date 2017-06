Lần đầu tiên Việt Nam được quyền phát sóng Giải golf nữ chuyên nghiệp châu Âu

Tin vui đến với người chơi golf cả nước khi lần đầu tiên Việt Nam có bản quyền phát sóng giải golf nữ chuyên nghiệp Ladies European Tour (LET). Đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng giải đấu này là Truyền hình mobiTV. Vui mừng hơn nữa là trong vòng 4 năm tới (2017 – 2020), Truyền hình mobiTV sẽ liên tục đem đến cho các golf thủ những trận đấu đầy kịch tính và chuyên nghiệp, được phát sóng độc quyền trên các tất cả hạ tầng là Free TV, Pay TV và Digital.

LET là giải golf nữ chuyên nghiệp mang tầm cỡ quốc tế và có lịch sử lâu đời LET chính thức bắt đầu từ năm 1978 tại Anh và được xem là nền móng cho phong trào chơi golf chuyên nghiệp dành cho phái nữ.

Kể từ năm 1978 đến nay, giải được tổ chức hàng năm tại khắp các nước trên thế giới. Năm 2017, LET dự kiến tổ chức 18 tournament từ tháng 2 đến 12 tại Úc, Trung Quốc, Morocco, Tây Ban Nha, Thái Lan, Scotland (Vương Quốc Anh), Mỹ, Đức, Pháp, UAE, Ấn Độ, Qatar và Nhật Bản.

Trận đấu sắp tới sẽ diễn ra từ ngày 6–9/7 tại Thái Lan và 27-30/7 tại Scotland. Dự kiến tại Việt Nam, sau khi MobiTV có được quyền phát sóng, Giải LET sẽ phát sóng trên: kênh thể thao NCM, kênh giải trí tổng hợp Miền Tây và kênh tin tức An ninh thế giới. Đặc biệt, giải LET độc quyền trên hạ tầng OTT của Truyền hình mobiTVvà hạ tầng di động của Tổng Công ty Mobifone. Với việc được độc quyền phát sóng giải golf nữ chuyên nghiệp , Truyền hình mobiTV xem đây là nền tảng cho sự phát triển các nội dung độc quyền trên các kênh của Truyền hình mobiTV nói chung, cũng như các nội dung độc quyền về thể thao nói riêng.

Ông Nguyễn Trung Hùng – Phó TGĐ của Công ty CP Nghe nhìn Toàn cầu (AVG) cho biết: “Chúng tôi mua giải LET 2017 – 2020 với mong muốn người hâm mộ thể thao nói chung và người đang chơi môn golf tại Việt Nam nói riêng tiến gần hơn với các giải đấu chuyên nghiệp thế giới. Chúng tôi sẽ mang tới một chương trình thể thao chất lượng, một giải đấu đẳng cấp, uy tín để người hâm mộ theo dõi và trải nghiệm”. Cũng theo ông Trung Hùng, các nội dung độc quyền như giải golf này không chỉ được phát sóng trên các kênh truyền hình truyền thống của Truyền hinh mobiTV mà còn được khai thác trên nền tảng đa phương tiện như: các cổng dịch vụ GTGT và cổng dịch vụ truyền hình OTT của Truyền hình mobiTV (wapsite: mobion.vn...).

"Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cung cấp lịch phát sóng các vòng đấu trên các kênh truyền thông của Truyền hình mobiTV để khán giả tiện theo dõi. Ngoài ra, Truyền hình mobiTV đang cùng với Tổng Công ty MobiFone hợp tác, xây dựng các gói dịch vụ với nội dung đặc sắc, chuyện biệt và được ưu đãi về data dành riêng cho các thuê bao di động của Tổng Công ty MobiFone", ông Hùng cho biết.

Cũng theo ông Nguyễn Trung Hùng, việc Truyền hình mobiTV được độc quyền phát sóng giải LET đã đem lại vé tham dự cho vận động viên Việt Nam tại 4 vòng đấu mỗi năm. Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để phát triển phong trào golf nữ chuyên nghiệp tại Việt Nam.