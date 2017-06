CNN gỡ bài báo điều tra về Nga, 3 nhà báo có tiếng mất việc

Ba nhà báo có tiếng của hãng của hãng tin CNN, trong đó người phụ trách một bộ phận điều tra, đã mất việc liên quan tới một bài báo bị gỡ xuống về quan hệ giữa các cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nga.

(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Câu chuyện bắt đầu khi CNN ngày 22/6 đăng một bài điều tra về mối quan hệ giữa trợ lý của ông Trump, ông Anthony Scaramicci, và Quỹ đầu tư trực tiếp Nga. Bài báo cho biết Bộ tài chính được cho là đang điều tra ông Scaramicci sau cuộc gặp giữa ông với giám đốc điều hành của quỹ đầu tư Nga hôm 16/1.

Tuy nhiên, bài viết chỉ trích dẫn một nguồn giấu tên và điều này được cho là chưa đủ thuyết phục. CNN đã gỡ bỏ bài viết xuống hôm 23/6 với lý do bài viết “không phù hợp với tiêu chuẩn về biên tập của hãng tin”.

CNN cho hay, trong một cuộc họp hồi đầu tuần này, các thành viên của nhóm điều tra được cho biết rằng việc gỡ bài viết không có nghĩa là các thông tin được nêu ra hoàn toàn sai, mà do "câu chuyện không đủ chắc chắn để xuất bản".

Về phía ông Scaramicci, ngay sau khi bài báo được đăng, ông này đã lên tiếng khẳng định "tôi không làm gì sai".

CNN sau đó đã xin lỗi công khai ông Scaramicci. Sau lời xin lỗi của CNN, ông Scaramicci đã lên mạng xã hội Twitter và bày tỏ sự ủng hộ với CNN. Tuy nhiên, New York Post cho hay, một nguồn tin tiết lộ rằng ông Scaramicci vẫn thuê một luật sư hàng đầu ở ở Manhattan để gây sức ép tới CNN, cũng như bảo vệ quyền lợi cho mình.

Ngày 27/6, ba nhà báo chịu trách nhiệm về bài viết gây tranh cãi, gồm phóng viên Tom Frank, biên tập viên Eric Lichtblau, và trưởng bộ phận điều tra Lex Haris đã nộp đơn xin thôi việc tại CNN.

Theo New York Post, ba nhà báo trên đã bị gây sức ép từ chức, trong bối cảnh CNN e ngại đối mặt với vụ kiện 100 trăm triệu USD liên quan tới vụ việc, nhất là khi vụ việc này có thể ảnh hưởng tới thương vụ AT &T mua lại công ty Time Warner, công ty mẹ của CNN. Có vẻ như các lãnh đạo của Time Warner và CNN cảm thấy bất an về kế hoạch sát nhập trị giá 85,4 tỷ USD nếu vụ bê bối không được dàn xếp ổn thỏa.

Về phía Tổng thống Donald Trump, ông đã đăng các dòng trạng thái trên mạng xã hội nhằm đả kích vụ bê bối của CNN, cho rằng mức tín nhiệm của hãng đi xuống, cũng như cáo buộc CNN “đưa tin tức giả mạo”.

Đức Hoàng