Ai cũng tưởng cô gái này bị quỷ ám cho đến khi bác sĩ yêu cầu vẽ một vật, mọi việc đã được vỡ lẽ

Susannah Cahalan vốn là một nhà báo ở Mỹ. Cô 24 tuổi, có một cuộc sống hoàn toàn bình thường, một công việc ổn định, sức khỏe tốt cho đến một ngày nọ, Susannah bất ngờ có những biểu cảm, hành động rất lạ lùng.

Ban đầu, cô cảm thấy hay mệt mỏi, đa sầu đa cảm, rồi sau đó là trở nên bất an với mọi thứ xung quanh mình. Susannah cho rằng trong nhà mình có những con rệp nhỏ xíu nên yêu cầu dịch vụ đến trừ khử những con rệp đó, mặc cho những người trong công ty diệt côn trùng đến xem xét mà chẳng thấy gì. Tiếp đó, cô nghi ngờ bạn trai ngoại tình, tìm đủ mọi chứng cứ để kết tội bạn trai.

Susannah vốn là một cô gái khỏe mạnh. (Ảnh: Internet)

Thời gian sau, Susannah cảm thấy tê phần cơ thể bên trái và dần dà là có những hành vi bất thường. Tâm trạng cô nhanh chóng đi từ vui vẻ đến chán nản chỉ trong chốc lát, hay kêu khóc ầm ĩ rồi lại cười như điên như dại. Không chỉ vậy, Susannah cũng không thể kiểm soát cơ thể, tay chân hay tạo thành những tư thế lạ. Sau đó Susannah đã bị động kinh, và tệ hơn là có những ảo giác ngày càng nặng hơn.

Cả gia đình nghi ngờ cô bị quỷ ám, người thì cho rằng cô mắc bệnh tâm thần. Cuối cùng, cô phải tìm đến các bác sĩ ở Trung tâm Y tế Langone của Đại học New York.

Tình trạng của Susannah ngày càng tệ hơn, hay xảy ra các triệu chứng hoang tưởng. Lúc thì cho rằng mình bị bố bắt cóc, khi lại bảo các y tá hại mình nên đã ra tay đấm, đá họ. Thậm chí, Susannah còn tin rằng các nhân viên bệnh viện đã trở thành những người khác để hãm hại cô. Các bác sĩ khi đó chỉ biết nói rằng, não của cô bị “bốc hỏa”, chẳng biết phải làm gì bởi họ chưa bao giờ gặp phải tình trạng như thế này.

Sau một thời gian nghiên cứu, tìm hiểu, bác sĩ Souhel Najjar bất ngờ yêu cầu Susannah vẽ một chiếc đồng hồ. Cầm tờ giấy tác phẩm của cô gái trẻ, ông đã đoán được căn bệnh mà Susannah đang mắc phải.

Thay vì 12 con số được trải đều khắp đồng hồ thì tất cả con số chỉ nằm ở 1 bên mà thôi, điều này cho thấy chỉ có 1 bên não của Susannah bị ảnh hưởng. Đồng thời chứng tỏ rằng Susannah không mắc bệnh về tâm lý mà là ở thần kinh, nghĩa là phải điều trị thể chất chứ không phải tinh thần.

Cuối cùng, bác sĩ Souhel kết luận, Susannah đã mắc phải bệnh “anti-NMDA receptor encephalitis” (viêm não thụ thể kháng NMDA) - bệnh do virus lạ ăn mòn não, khiến hệ miễn dịch của cơ thể bị rối loạn, gây ra những hành động, cảm xúc lạ, không thể kiểm soát. Độ tuổi trung bình của bệnh là 20, trường hợp trẻ nhất mắc bệnh là mới 21 tháng tuổi và 75% người mắc bệnh là nữ giới

Rất may mắn, sau khi định bệnh, các bác sĩ đã kịp thời đưa ra phác đồ điều trị hợp lý và cơ thể của Susannah đã có phản ứng tốt đối với cách điều trị này. Một thời gian điều trị, Susannah đã bình phục hoàn toàn.

Trở về cuộc sống bình thường, Susannah đã dành hết thời gian để viết nên quyển sách “Brain on Fire: My Month of Madness”, kể lại quá trình căn bệnh tiến triển và sự hồi phục của mình.

Susannah đã viết quyển sách "Brain on Fire: My Month of Madness", kể lại quá trình căn bệnh tiến triển và sự hồi phục của mình. (Ảnh: Internet)

Quyển sách được rất nhiều người quan tâm và tìm mua. Câu chuyện về cô thu hút đến nỗi đạo diễn Gerard Barrett đã chuyển thể thành bộ phim cùng tên Brain On Fire, được công chiếu vào tháng 9/2016 tại Mỹ.

Một cảnh trong bộ phim Brain On Fire được công chiếu vào năm 2016. (Ảnh: Internet)

