Điều tra vụ phá 7ha rừng tự nhiên tại Lâm Đồng

Khoảng 7ha rừng tự nhiên bị đốn hạ nằm la liệt trên các quả đồi tại huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng). Đây là vụ phá rừng quy mô lớn và có tính chất nghiêm trọng nên Công an tỉnh Lâm Đồng đã lập tức vào cuộc điều tra, xác minh.

Ngày 28/6, tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đang phối hợp công an, Hạt Kiểm lâm huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) tiếp tục khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra tại huyện Đạ Tẻh. Do quy mô vụ phá rừng này quá lớn nên Công an tỉnh đã lập tức vào cuộc điều tra để xử lý.

Tại hiện trường vụ phá rừng, Công an huyện Đạ Tẻh cùng ban ngành chức năng thống kê có gần 7 ha rừng tự nhiên ở Tiểu khu 543 (thuộc địa bàn xã Quảng Trị, Đạ Tẻh) bị tàn phá. Số lượng gỗ bị đốn hạ hơn 1.400 cây gỗ từ nhóm 5 đến nhóm 8 (đường kính mỗi cây từ 10-80 cm), với khối lượng hơn 440 m3.

Điều đáng nói là hàng trăm cây gỗ chết khô nằm la liệt, không bị xẻ thành phách lấy gỗ tuồn đi tiêu thụ như những vụ triệt hạ cây rừng khác.

Được biết, Tiểu khu 543 nằm trong vùng rừng rộng gần 3.900ha do công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh quản lý. Theo lãnh đạo công ty, vùng rừng này đã được giao cho 13 hộ tại thị trấn Đạ Tẻh nhận khoán quản lý và bảo vệ.

Theo người dân địa phương cho rằng mục đích của lâm tặc là phá rừng để lấy đất sản xuất sau đó sang nhượng. Đang có tin đồn trục đường cao tốc Long Thành - Đà Lạt sẽ cắt ngang qua khu vực này khiến giá đất tăng vọt. Khả năng, nhiều đối tượng ồ ạt phá rừng, chiếm đất để trục lợi.

Hiện, các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng nghiêm trọng này.

Ngọc Hà