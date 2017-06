Tiết lộ rợn người về “hộ chiếu lên thiên đàng” của IS

Phiến quân Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) mới đây đã ban hàng cái gọi là “hộ chiếu lên thiên đàng” nhằm khuyến khích thành viên tiến hành các vụ tấn công liều chết và kiểm soát thành trì Raqqa mà chúng lập ra ở Syria, Dailymail cho biết.

IS dùng hộ chiếu lên thiên đàng để khuyến khích thành viên thực hiện các vụ đánh bom liều chết nhằm bảo vệ tổ chức đang trên đà suy yếu. (Ảnh: Getty)

Dailymail ngày 27/6 đưa tin, Lực lượng phòng vệ Syria (SDF) mới đây đã phát hiện ra các bản sao cái gọi là “hộ chiếu lên thiên đường” mà IS phát hành. Những cuốn hộ chiếu này được tìm thấy ở khu vực lân cận thành phố Raqqa. Các bức ảnh về những tài liệu này sau đó đã được đăng tải trên mạng xã hội.

Cuốn hộ chiếu được in ấn có vẻ khá “chuyên nghiệp”, bìa được in phông nền xanh, chữ vàng. Phía trên bìa hộ chiếu có in một câu trích từ kinh Koran viết bằng tiếng Anh và tiếng Ả rập rằng: "Không có vị thần nào khác ngoài Thánh Allah, và Mohammed là sứ giả của Ngài". Bên dưới là dòng chữ: “Hộ chiếu lên thiên đàng”.

Tuy nhiên, hộ chiếu không bao gồm bất cứ thông tin cá nhân nào về người sở hữu nó, thay vào đó là những cách gọi khác nhau của Thiên đàng và Địa ngục bằng tiếng Ả rập.

IS được cho là đã phát những cuốn hộ chiếu này để khuyến khích các tay súng của chúng thực hiện những vụ đánh bom liều chết. Những phiến quân bị “tẩy não” sẽ tin rằng, với cuốn hộ chiếu này, họ sẽ được lên thiên đàng nếu “tử vì đạo” để bảo vệ IS.

IS đang thất thế ở cả Syria và Iraq. (Ảnh: Getty)

Hồi đầu tuần này, IS đã tung lên mạng một đoạn video cho thấy hình ảnh những trẻ em bị “tẩy não” bị ép dùng súng để hành quyết dã man các tù nhân.

Mới đây, phiến quân IS đã thực hiện một vụ đánh bom liều chết bên ngoài một cửa hàng ở Baghdad của Iraq khiến 15 người chết và khoảng 50 người bị thương. Thất thế ở Mosul, chúng cũng đánh bom làm nổ tung thánh địa al-Nuri.

Tại Syria, phiến quân IS cũng đang bị đánh bật dần khỏi thành trì Raqqa trước các đòn không kích của Nga và liên quân do Mỹ đứng đầu.

Minh Phương