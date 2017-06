Diễn viên 'Nhiệm vụ bất khả thi' qua đời vì ung thư phổi

Diễn viên Michael Nyqvist, 57 tuổi, mất ngày 27/6 (giờ địa phương) ở Stockholm (Thụy Điển).

Đại diện cố diễn viên chia sẻ: "Thay mặt gia đình Michael Nyqvist, tôi đau buồn xác nhận Michael - diễn viên tài năng và được kính trọng của Thụy Điển - đã qua đời bên cạnh gia đình sau một năm chiến đấu ung thư phổi. Sự thu hút và mê hoặc của ông là không thể phủ nhận. Mọi người có vinh dự làm việc cùng ông đều thấy điều đó".

* Michael Nyqvist trong "Mission: Impossible - Ghost Protocol"

Vai diễn được nhớ nhất của Michael Nyqvist là kẻ phản diện trong Mission: Impossible - Ghost Protocol - tác phẩm Tom Cruise đóng chính. Trong phim, nhân vật của ông muốn kích động chiến tranh giữa Nga và Mỹ, từ đó giảm bớt dân số nhân loại.

Ngoài ra, cố diễn viên còn gây chú ý trong series Millennium, phim John Wick và bộ ba The Girl With the Dragon Tattoo (bản Thụy Điển). Trong bản làm lại The Girl With the Dragon Tattoo của Mỹ, tài tử Daniel Craig thủ vai của Nyqvist - một nhà báo đi điều tra tội phạm.

Michael Nyqvist là diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Thụy Điển.

Sinh năm 1960 ở Stockholm (Thụy Điển), Michael Nyqvist diễn xuất từ năm 1982. Sự nghiệp của ông gồm 93 vai diễn, chủ yếu là các phim Thụy Điển. Bên cạnh đó, năm 2010, Nyqvist còn viết tập sách Just After Dreaming, kể lại những ký ức về tuổi thơ, việc được nhận nuôi từ bé và hành trình tìm được cha mẹ ruột năm 30 tuổi.

Cố diễn viên kết hôn với bà Catharina Ehrnrooth - một chuyên gia phối cảnh. Bộ đôi có hai người con tên Ellen và Arthur.

Ân Nguyễn