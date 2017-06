Bắt nguyên Trưởng phòng kinh doanh HTX thương mại

Nói về việc bắt 3 bị can liên quan vụ 8 bệnh nhân chạy thận tử vong ở Hòa Bình, Trung tướng Trần Kim Tuyến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an - cho biết Bộ Công an sẽ xem xét, điều tra khách quan, ngoài 3 bị can sẽ làm rõ xem còn ai nữa có liên quan. Về đơn kiến nghị của Hội Hồi sức, Bộ chưa nhận được văn bản chính thức.

