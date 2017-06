Đi phượt mua “gấu bông”, lĩnh 15 năm tù

Sáng ngày 28/6, tại thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu (Hòa Bình), Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa xét xử lưu động đối với Nguyễn Quốc Ân (sinh năm 1988) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Nguyễn Văn Ân bị tuyên phạt 15 năm tù giam

Theo cáo trạng ngày 5/11/2016, Nguyễn Quốc Ân (sinh năm 1988 trú tại thôn Dinh Hương, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) rủ vợ là Đoạn Thị Hồng đi phượt ở huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La. Ân chở Hồng bằng chiếc xe máy BKS 98D1 – 46419, đi đến địa bàn huyện Tân Lạc - Hòa Bình, Ân gọi điện móc nối hỏi mua hồng phiến với một người đàn ông đã quen từ trước tên là Bạn ở Mộc Châu – Sơn La. Bạn liền đồng ý và thống nhất giao nhận hàng.

18h cùng ngày, Ân và Hồng đi đến khu vực huyện Vân Hồ tỉnh Sơn La rẽ vào quán nước bên phải đường mà Ân đã định trước. 10 phút sau có một người đàn ông đi xe máy đến đưa cho Ân một con “gấu bằng bông mầu trắng hồng” và bảo trong đó có 6 gói hồng phiến. Sau đó, Ân lấy 5 triệu đồng, một dây chuyền vàng tây trị giá khoảng 5 triệu đồng, một nhẫn vàng tây trị giá khoảng 4 triệu đồng đưa cho người bán hồng phiến.

Người đàn ông này gạ Ân mua hồng phiến tiếp và đồng ý cho nợ và bảo Ân đi theo mình. Ân xách ba lô chứa hồng phiến cùng Hồng lên xe đi tiếp theo người đàn ông, đến một căn nhà lá cách đó khoảng 6km. Hồng ngồi ngoài trông xe. Ân vào trong chờ, khoảng 10 phút sau lại có người đàn ông khác mang đến cho Ân hai bọc bên ngoài là bao cao su, bên trong mỗi bọc có 2 gói hồng phiến và 3 viên hồng phiến để riêng bên ngoài để Ân sử dụng luôn tại chỗ.

Người đưa hồng phiến cho Ân bảo Ân nợ 9,4 triệu đồng, Bạn sẽ liên lạc cung cấp số tài khoản ngân hàng để Ân gửi tiền trả sau. Ân đồng ý lấy 4 gói hồng phiến bỏ vào con gấu bông ở trong ba lô rồi ra xe đi về không nói cho Hồng biết việc mua bán ma túy.

Trên đường về đến khu vực xóm Vãng thị trấn Mai Châu –huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, Ân và Hồng gặp tổ công tác của Công an tỉnh Hòa Bình và Công an huyện Mai Châu đang làm nhiệm vụ. Tổ công tác yêu cầu Ân dừng xe đồng thời kiểm tra phát hiện bên trong con gấu bằng bông mầu trắng hồng. Nghi vấn bên trong con gấu có ma túy, Cơ quan Công an đã yêu cầu Nguyễn Quang Ân và Đoạn Thị Hồng về trụ sở công an huyện Mai Châu để làm việc.

Quang cảnh phiên xử

Tại đây, Nguyễn Quang Ân đã khai nhận mua ma túy tổng hợp “ hồng phiến” để mang về sử dụng và bán kiếm lời. Việc Ân mua bán vân chuyển ma túy không nói cho Hồng biết.

Ngày 6/11/2016, Cơ quan Công an tỉnh Hòa Bình đã tiến hành mở niêm phong cân trọng lượng, giám định vật chứng thu giữ của Nguyễn Quang Ân và Đoạn Thị Hồng xác định có 1,966 viên nén hình trụ, tổng trọng lượng 204,85 gam ma túy.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyên Văn Ân 15 năm tù giam. Còn Đoạn Thị Hồng, cơ quan chức năng xác định do không biết hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Nguyễn Quang Ân nên không đề cập xử lý trong vụ án.

Đối với người đàn ông tên là Bạn và những người đã bán ma túy cho Nguyễn Quang Ân, do căn cước lai lịch những người này không rõ ràng, chưa đủ cơ sở xác minh điều tra làm rõ lên không đề cập xử lý trong vụ này.

Đức Cường