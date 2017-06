Băng cướp gây ra 25 vụ bằng thủ đoạn đánh “phủ đầu” nạn nhân

Nhóm cướp là những gã thanh niên hung tợn, chúng gây án bằng thủ đoạn dàn cảnh xông vào nhà, chặn giữa đường “vu vạ” nạn nhân đánh người thân của mình, rồi ra tay cướp tài sản.

Ngày 28/6, Công an quận Thủ Đức, TPHCM cho biết vừa bắt giữ 2 nghi can trong băng nhóm gây ra gần 30 vụ dàn cảnh đánh người, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn các quận ở TPHCM và vùng giáp ranh tỉnh Bình Dương. Liên quan đến vụ án, Công an quận Thủ Đức đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại.

“Mày đánh em tao…”

Suốt gần 2 tháng qua (từ tháng 4 đến giữa tháng 6/2017), cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức liên tục tiếp nhận trình báo của các nạn nhân về việc họ bị nhóm 4 đối tượng đi trên 2 xe tay ga hiệu Luvias và Attila, trong đó có đối tượng chuyên đội mũ bào hiểm của ngành Công an, bất ngờ chặn đường hoặc thậm chí chúng táo tợn xông vào nhà, cơ sở kinh doanh… gây sự, la to “mày đánh em tao” rồi lao vào đánh phủ đầu các nạn nhân, cướp tài sản sau đó lên xe tẩu thoát.

Chiếc xe tay ga hiệu Luvias cùng chiếc mũ bảo hiểm ngành Công an các đối tượng sử dụng khi gây án.

Xác định tính chất nghiêm trọng, cũng như thủ đoạn gây án manh động của các tên cướp, lãnh đạo Công an quận Thủ Đức đã lập chuyên án, giao Đội CSHS sớm triệt phá băng tội phạm nguy hiểm này.

Trong lúc các trinh sát đang ra sức truy tìm bằng chứng thì mới đây nhất, khoảng 13h ngày 22/6, anh Trương Công Hiển (50 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) và đồng nghiệp là anh Trần Như Sơn (46 tuổi, quê tỉnh Bình Định) đang làm việc tại cơ sở buôn bán xe cơ giới ở khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức thì xuất hiện 4 thanh niên, đi trên 2 xe máy chạy vào. Tưởng khách đến giao dịch, anh Sơn đứng dậy chào nhưng bất ngờ, một tên trong nhóm la to “mày đánh em tao” rồi lao tới đánh túi bụi anh Sơn. Trong khi đó, đối tượng khác túm cổ, móc túi lấy chiếc ví có hơn 13 triệu đồng cùng toàn bộ giấy tờ tùy thân của anh Sơn; 2 tên còn lại khống chế, cướp của anh Hiển 70 ngàn đồng rồi cả bọn lên xe, phóng về hướng chợ Thủ Đức.

Những chiêu dàn cảnh để cướp tài sản nạn nhân

Ngay khi nhận được thông tin trình báo của 2 nạn nhân nói trên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, CSHS đã phát hiện 4 đối tượng đang tụ tập tại quán cà phê trên địa bàn phường Trường Thọ, quận Thủ Đức để chia tài sản. Tại đây, trinh sát đã bắt giữ 2 đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án và chiếc xe máy hiệu Luvias; riêng 2 nghi can còn lại đã tẩu thoát.

“Già không bỏ, nhỏ không tha”

Tại CQĐT, 2 nghi can bị bắt là Phạm Hoàng Ngọc Châu (tự Bi, 22 tuổi) và Nguyễn Anh Tuấn (tự Quẹo, 26 tuổi, cùng ngụ Thủ Đức) khai nhận đã cùng 2 đồng phạm (đang bỏ trốn được xác định là Lê Duy Khánh, tự Chỉa, 25 tuổi, quê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và đối tượng còn lại chưa rõ lai lịch, có biệt danh là Tý sport) thực hiện khoảng 25 vụ cướp trên địa bàn các quận 9, Thủ Đức (TPHCM) và thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) với thủ đoạn đánh phủ đầu các nạn nhân.

Hai nghi can Tuấn (trái) và Châu tại cơ quan điều tra, Công an quận Thủ Đức.

Điển hình là vụ cướp lúc 22h ngày 12/4 tại nhà ông Vũ Anh Ngọc (86 tuổi) ở phường Trường Thọ, quận Thủ Đức. Vào thời điểm trên, ông Ngọc đang đứng trước nhà thì 2 tên Châu, Tuấn chạy xe máy đến. Một tên xuống xe, chỉ vào mặt ông Ngọc vu vạ ông cụ đánh ba chúng, rồi ngay lập tức chúng xông vào, đấm đá nạn nhân túi bụi. Sau một lúc giằng co, lợi dụng lúc ông lão còn đang hoảng sợ, các đối tượng móc túi quần ông Ngọc, cướp 4 triệu đồng rồi ra xe tẩu thoát.

Chỉ vài ngày sau, ngay giữa ban ngày, nhóm cướp này xông vào nhà anh Phạm Quang Thịnh (48 tuổi, ngụ phường Tam Phú, quận Thủ Đức) la to “mày đánh em tao phải không” rồi lao vào đánh hội đồng anh Thịnh. Nhiều người hàng xóm chứng kiến nhưng không dám vào can ngăn vì nghĩ rằng đây là vụ việc giải quyết mâu thuẫn với nhau. Khi các đối tượng lên xe bỏ đi, anh Thịnh phát hiện bị mất chiếc ví có hơn 10 triệu đồng cùng toàn bộ giấy tờ tùy thân. Hai nạn nhân khác là anh Võ Bạo (34 tuổi) và anh Nguyễn Văn Lên (25 tuổi, cùng quê Quảng Ngãi) cũng đã bị 4 tên cướp xông vào nhà trọ ở phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, đánh "phủ đầu" vì cho rằng 2 người này đánh em chúng. Sau đó, các đối tượng cướp chiếc ví có số tiền 12 triệu đồng của anh Lên rồi tẩu thoát.

Ngoài 3 vụ cướp nói trên, suốt trong thời gian này, trên địa bàn quận Thủ Đức liên tiếp xảy ra 8 vụ cướp do các đối tượng gây ra với cùng thủ đoạn tương tự. Theo lời khai của Châu và Tuấn, chỉ trong ngày 8/6 vừa qua, chúng dàn cảnh đánh người, gây ra 3 vụ cướp trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh và Linh Đông, quận Thủ Đức.

Hiện Công an quận Thủ Đức đang phối hợp cùng Công an quận 9, Công an TX Dĩ An tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các nghi can còn lại.

Đăng Lê