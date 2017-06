Nghị sĩ Iraq: IS lừa nô lệ tình dục ăn thịt con trai một tuổi

Một nữ nghị sĩ Iraq cho biết một nô lệ tình dục bị IS lừa cho ăn thịt con trai một tuổi sau khi bị bỏ đói ba ngày.

"Một trong số những phụ nữ mà chúng tôi giải cứu được từ tay IS kể chuyện bị giam giữ và bỏ đói trong hầm rượu ba ngày. Sau đó, chúng mang cho cô ấy một đĩa cơm nấu thịt. Cô ấy vội ăn vì rất đói", nghị sĩ Iraq Vian Dakhill cho biết trên kênh truyền hình Ai Cập Extra News hôm 2/6, về một phụ nữ người Yazidi, dân tộc thiểu số ở miền bắc Iraq.

"Ăn xong, chúng bảo cô ấy: 'Tao đã nấu thịt con trai một tuổi của mày. Đó là thứ mày vừa ăn xong đấy", nghị sĩ Iraq kể lại.

Theo bà Dakhil, khoảng 6.900 phụ nữ và trẻ em Yazidi đã bị IS bắt giữ. Bé trai 4-10 tuổi bị tách khỏi mẹ, tuyên truyền tẩy não để thực hiện các vụ đánh bom tự sát.

Bà Dakhill tiết lộ thêm nhiều hành động tàn bạo của IS khi di tản khỏi miền bắc Iraq để chạy trốn liên quân chính phủ do Mỹ ủng hộ, trong đó có chuyện một bé gái khoảng 10 tuổi đã bị IS cưỡng hiếp tới chết trước mặt bố và 5 chị em.

Tộc người thiểu số Yazidi bị các phiến quân IS xem là những kẻ ngoại đạo. Họ đứng trước nguy cơ bị xóa sổ trên chính mảnh đất tổ tiên sau khi vùng đất này bị IS chiếm đóng vào mùa hè năm 2014.

Liên Hợp Quốc cho hay hành động tàn sát, bắt cóc và hãm hiếp người Yazidi của IS có thể bị khép vào tội diệt chủng.

Hồng Hạnh