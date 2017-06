Trung tướng Công an: Tiếp tục truy trách nhiệm vụ 8 bệnh nhân chạy thận tử vong

Nói về việc bắt 3 bị can liên quan vụ 8 bệnh nhân chạy thận tử vong ở Hòa Bình, Trung tướng Trần Kim Tuyến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an - cho biết Bộ Công an sẽ xem xét, điều tra khách quan, ngoài 3 bị can sẽ làm rõ xem còn ai nữa có liên quan. Về đơn kiến nghị của Hội Hồi sức, Bộ chưa nhận được văn bản chính thức.

Trong buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2017, sáng nay 28/6, phóng viên đề cập: Về vụ việc 8 người tử vong khi chạy thận ở BVĐK tỉnh Hòa Bình, ngày 27/6, Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam đã gửi đơn kiến nghị lên Bộ trưởng Bộ Công an về việc cơ quan điều tra bắt tạm giam bác sĩ Hoàng Công Lương - Bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Đơn nguyên thận nhân tạo BVĐK tỉnh Hòa Bình.

Theo Chủ tịch Hội, khuyết điểm của BS Lương là thiếu sót về thủ tục hành chính. Việc coi bác sĩ là tội phạm thì không thỏa đáng và gây hoang mang cực độ cho nhân viên y tế.

Quan điểm của Bộ Công an về vụ việc này như thế nào?

Trung tướng Trần Kim Tuyến (đứng) trả lời câu hỏi của phóng viên về việc bắt một bác sĩ trong vụ 8 bệnh nhân chạy thận tử vong ở Hòa Bình.

Trung tướng Trần Kim Tuyến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an cho biết, đơn kiến nghị của Hội Hồi sức, Bộ mới biết thông tin trên mạng chứ chưa nhận được văn bản chính thức.

Bộ sẽ xem xét, điều tra khách quan, ngoài 3 bị can nói trên sẽ làm rõ xem còn ai có liên quan. Không chỉ quản lý tội phạm mà có thể phải chỉnh sửa những quy định bất hợp lý.

Theo hồ sơ của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình, ngày 29/5/2017, xảy ra sự cố y khoa tại khoa điều trị tích cực đơn nguyên thận nhân tạo thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình làm 18 bệnh nhân bị hôn mê. Tính đến ngày 22/6/2017, có 8 nạn nhân đã tử vong.

Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng. Cụ thể: Bùi Mạnh Quốc (SN 1986, trú tại phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) - Giám đốc Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh - bị khởi tố về tội “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp”; Trần Văn Sơn (SN 1990, trú tại phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình), cán bộ Phòng vật tư, trang thiết bị y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; Hoàng Công Lương (SN 1986, trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội), bác sĩ khoa Hồi sức tích cực - Đơn nguyên thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về chữa bệnh”.

Tiến Nguyên