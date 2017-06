Hà Nội đang có 4 ổ dịch thủy đậu?

Theo thông tin đăng tải trên một số phương tiện truyền thông, Quận Nam Từ Liêm hiện có 4 ổ dịch thủy đậu. Tuy nhiên, đại diện Sở Y tế và Trung tâm Y tế dự phòng cho biết không biết đến dịch này.

Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc TT Y tế quận Nam Từ Liêm cho biết, thông tin về 4 ổ dịch 95 ca mắc (tăng gấp gần 5 lần so với năm 2016), trong đó quận đã ghi nhận 4 ổ dịch thuỷ đậu tại 3 trường mầm non gồm: Mầm non Phú Đô (10 ca); mầm non Tây Mỗ B (25 ca); mầm non Ánh Sao Sáng (7ca) và trường liên cấp Việt Úc-Hà Nội (5 ca). Tại các trường mầm non... được lấy từ báo cáo 6 tháng đầu năm của Trung tâm.

Còn thực tế, ổ dịch này xảy ra từ tháng 4 và đã kết thúc. Từ tháng 5 đến nay không ghi nhận ca nào.

Về dịch sốt xuất huyết, theo báo cáo, tính từ đầu năm tới nay quận Nam Từ Liêm đã ghi nhận 94 ca mắc (tăng gấp 4 lần so với năm 2016), trong đó cao nhất là phường Mễ Trì (44 ca), phường Trung Văn (23 ca)….

Để phòng chống dịch bệnh này lây lan ra cộng đồng, ngày 22/6, Quận Nam Từ Liêm đã phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội tiến hành phun hoá chất diện rộng tại phường Mễ Trì nhưng kết quả mới đạt 88,6%.

Bà Thu Trang cho biết hiện TT Y tế Quận vẫn đang tiếp tục thực hiện tổng vệ sinh môi trường, tuyên truyền cho bà con trong toàn quận phòng chống dịch.

