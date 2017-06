Ô tô giảm giá cả trăm triệu đồng vẫn không "đắt hàng"

Nhiều dòng xe châu Âu, châu Mỹ đã không thể nằm ngoài cuộc đua giảm giá nhằm kích cầu tiêu dùng ở Việt Nam. Tuy nhiên, cơ hội mua xe giá rẻ thực sự của người Việt vẫn không có vì các loại thuế, phí quá cao.

Xe Nhật, Đức đều giảm cả trăm triệu đồng

Liên tiếp 8 tháng (từ tháng 11/2016 đến nay), cuộc đua giảm giá ô tô tại thị trường Việt Nam chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt". Tiên phong và duy trì đều việc giảm giá xe phải kể đến Cty CP ô tô Trường Hải (Thaco) với 3 thương hiệu Mazda, Kia và Peugeot từ vài chục triệu đồng đến gần 200 triệu đồng.

Giữa tháng 5/2017, đại diện Thaco từng tuyên bố, giá xe Mazda sản xuất lắp ráp trong nước đã giảm tới đáy, không thể giảm hơn được nữa, nếu có chỉ do các đại lý tự thực hiện. Thế nhưng, mới đầu tháng 6, Thaco lại công bố giảm từ 30-40 triệu đồng cho mẫu Mazda CX5.

Hyundai Thành Công (HTC) cũng đưa ra chương trình ưu đãi với 2 mẫu đang bán chạy là SantaFe (giảm 50-70 triệu đồng) và Elantra (giảm 40-50 triệu đồng) trong tháng 6 này. Từ 15/6, HTC cũng giảm giá bán mẫu xe Tucson 20 triệu đồng cùng bộ phụ kiện đi kèm trị giá 30 triệu đồng. Nếu không nhận phụ kiện, tổng mức ưu đãi lên tới 40 triệu đồng.

Trong số các hãng xe của Nhật, Mitsubishi Việt Nam cũng giảm giá 50 - 106 triệu đồng cho hai mẫu Pajero Sport, giảm 90 triệu đồng cho mẫu Outlander; 60 triệu đồng cho Triton và giảm 50 triệu đồng đối với mẫu Mirage.

Honda Việt Nam giảm giá lên tới 150 triệu đồng cho bản CR-V 2.4AT cơ bản và 100 triệu đồng cho CR-V 2.4 AT-TG. Mẫu xe Civic Turbo cũng được giảm 50 triệu đồng cho khách hàng khi mua xe từ 5/6.

Cũng trong tháng 6 này, Nissan Việt Nam ưu đãi từ 10-20 triệu đồng và tặng bộ định vị AVN cùng bộ thảm sàn cho khách hàng mua xe X-Trail; ưu đãi từ 5-30 triệu đồng hoặc tặng nắp thùng trị giá 30 triệu đồng cho khách mua mẫu Navara; 5 triệu đồng hoặc các phụ kiện cho Sunny XV (phiên bản số tự động – AT); 10-20 triệu đồng cho mẫu Teana.

Một doanh nghiệp khác là GM Việt Nam cũng ưu đãi đến 70 triệu đồng cho khách hàng mua mẫu Cruze bản LTZ và mẫu Colorado bản 2.8L 4x4 AT LTZ; 50 triệu đồng cho mẫu Cruze LT; 30 triệu đồng cho bản Colorado 4x4 MT LTZ; và ưu đãi 20 triệu đồng hai bản Colorado 2.5L 4x4 và 4x2 MT.

Là hãng ít khi có những chương trình khuyến mãi, giảm giá, song trong bối cảnh hiện nay, Toyota Việt Nam cũng không thể đứng ngoài cuộc. Tháng 6, công ty này đã tung ra chương trình "khuyến mãi khủng", tặng gói bảo dưỡng định kỳ 3 năm, hoặc 60.000 km cho khách hàng mua xe. Trên thị trường, giá tất cả các mẫu xe do Toyota Việt Nam phân phối đều giảm mạnh. Camry giảm từ 95-120 triệu đồng, Altis giảm 55-70 triệu đồng, Innova giảm từ 65-70 triệu đồng, tùy từng phiên bản.

Trong cuộc đua giảm giá, để cạnh tranh với dòng xe nhập từ ASEAN và xe sản xuất lắp ráp tại Việt Nam, các hãng xe đến từ châu Âu như Touareg, Polo, Peugeot đến Volvo…cũng không thể đứng ngoài cuộc. Bất ngờ nhất là Volkswagen Việt Nam có mức giảm giá khủng lên tới 260 triệu đồng cho mẫu SUV Touareg. Đây là dòng xe sang, động cơ 3.6L, hộp số 8 cấp, trang bị nhiều công nghệ hiện đại.

Volkswagen Việt Nam cũng giảm giá từ 50-80 triệu đồng cho xe Polo sedan và Polo hatchback nhằm cạnh tranh với các mẫu xe của Nhật đang bán chạy ở phân khúc Sedan hạng B như Toyota Vios, Honda City. Ngay lập tức, giữa tháng 6 vừa qua, Toyota liền tung ra Vios TRD 2017 mới với giá bán 664 triệu đồng, Honda tung City 2017 với giá bán từ 568-604 triệu đồng tùy phiên bản để khách hàng thêm nhiều lựa chọn.

Hãng xe sang Volvo cũng đưa ra chương trình tặng 12% lệ phí trước bạ cho khách mua mẫu xe XC 60, tương đương với 228 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng khi mua 2 mẫu xe khác của hãng là XC90 và S90 sẽ được tặng bảo hiểm thân vỏ, ốp gỗ nội thất và tiền mặt khoảng 30-50 triệu đồng.

Người tiêu dùng liệu có mua được xe giá rẻ?

Thực tế cho thấy, việc các doanh nghiệp tung chiêu giảm giá, khuyến mãi kích cầu phần nào giúp doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 5/2017 tăng 6% so với tháng 4, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2016. Theo số liệu do Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số tháng 5/2017 đạt 23.232 xe. Tuy nhiên, tính chung 5 tháng đầu năm, doanh số toàn thị trường ôtô Việt Nam chỉ đạt 109.903 xe, giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long nhận định, các doanh nghiệp giảm giá xe nhằm cạnh tranh với xe nhập khẩu từ ASEAN được ưu đãi thuế, nhất là thời điểm 2018 đang cận kề. Giá xe sẽ còn giảm xong người tiêu dùng vẫn không thể mua được xe giá rẻ hơn so với các nước khu vực.

Nguyên nhân, theo ông Long hạ tầng giao thông ở Việt Nam kém phát triển nên nhà nước vẫn đưa ra nhiều giải pháp tăng phí trước bạ, đánh thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt nhằm giảm ách tắc, ùn tắc giao thông, đặc biệt là ở 2 thành phố lớn Hà Nội và TP.HCM…

Thứ hai, thu nhập của người dân chưa cao, do đó tâm lý chờ đợi vẫn tiếp diễn, nhất là khi chỉ còn 6 tháng nữa tới năm 2018. Ngoài ra, chi phí mua linh kiện để sản xuất, lắp ráp ở trong nước vẫn cao. Do đó, theo ông Long, người tiêu dùng vẫn không thể mua được xe giá rẻ thực sự, bằng các nước khu vực cũng đã khó.

Từ những lý do trên, chuyên gia Ngô Trí Long cho rằng, thị trường ôtô Việt Nam trong thời gian tới khó có tăng trưởng tốt.

