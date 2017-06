CĐV Hải Phòng bị cấm cổ vũ sân khách: Án phạt như trò hề

Ban kỷ luật VFF đã đưa ra án phạt mạnh tay, cấm CĐV Hải Phòng dự khán sân khách ở tất cả các giải bóng đá chuyên nghiệp cho tới hết năm 2017. Tuy nhiên, chắc chắn các CĐV Hải Phòng vẫn sẽ vào sân, vì họ hoàn toàn dễ dàng có thể lách luật.

Chiều 27/6, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã thống nhất đưa ra án phạt cấm cổ động viên Hải Phòng (CĐV mặc áo cổ động của CLB Hải Phòng và các loại băng rôn cổ vũ) vào sân vận động của đội khách tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Lệnh cấm này có hiệu lực đến hết năm 2017.

Án phạt là do trước đó CĐV đất Cảng có hành vi đốt pháo sáng gây mất an ninh, an toàn trong trận đấu giữa Hà Nội FC vs CLB Hải Phòng tối 24/6.

VFF đưa ra án phạt cấm cổ động viên Hải Phòng cổ vũ sân khách đến hết mùa giải

Một án phạt được xem là thích đáng với các CĐV Hải Phòng, nhưng lại có thể trở thành trò hề. Lý do bởi án phạt của ban kỷ luật đưa ra không biết là nhắm vào ai, khi mà Hội CĐV Hải Phòng không tồn tại.

Còn nếu cấm toàn bộ người hâm mộ Hải Phòng tới sân thì xem ra ban kỷ luật VFF đã đi quá giới hạn của mình. Những người CĐV chân chính họ có quyền được tới sân để cố vũ cho đội bóng. Đó là chưa kể có những CĐV trung lập họ mua áo CLB Hải Phòng liệu có bị cấm vào sân?

Rất bi hài là những nhà quản lý bóng đá Việt Nam luôn kêu gọi CĐV đến sân cổ vũ cho các đội bóng, thì nay lại ra án phạt cấm toàn bộ người hâm mộ. Nên nhớ rằng trong số những CĐV Hải Phòng có mặt trên sân Mỹ Đình tối 24/6, chỉ có khoảng chục fan quá khích đất Cảng đốt pháo sáng.

Lẽ ra ngay từ đầu BTC giải, BTC sân, phải kiểm tra, phát hiện được những CĐV quá khích mang pháo sáng vào sân. Tuy nhiên, họ đã không làm được điều này với lý do lực lượng an ninh quá mỏng.

Trong quá khứ, CĐV Hải Phòng từng bị cấm tới sân khách. Tại V-League 2009, sau khi Hải Phòng thất bại trước Thể Công, CĐV đất Cảng đã không chịu rời sân dù trận đấu đã kết thúc. Không những vậy, họ còn có màn "đấu khẩu" với CĐV Thể Công và lực lượng cảnh sát. Sự cố khiến lực lượng an ninh phải dùng biện pháp cứng rắn để buộc họ rời sân. Sau vụ gây rối này, CĐV Hải Phòng bị VFF cấm đến sân khách vô thời hạn. Đến tháng 9/2009, Hải Phòng tuyên bố giải tán Hội CĐV.

Dù giải tán và bị cấm tới sân khách, nhưng các CĐV Hải Phòng vẫn có thể vào sân bình thường, chỉ cần họ không mặc áo CLB. Lần này chắc chắn cũng vậy, sẽ chẳng có ai có thể kiểm soát được các CĐV mặc “thường phục” vào sân. Nếu đây là những hooligan đất Cảng, thì sự cố sẽ vẫn tái diễn sau án phạt được cho là răn đe của ban kỷ luật VFF.

