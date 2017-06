Nữ diễn viên “13 nữ tù” đáp chuyện “cặp bồ bây giờ đang là mốt”

"Điều may mắn nhất trong hôn nhân là có sự tôn trọng"

Nhiều người vốn quan niệm, hạnh phúc trong giới nghệ sĩ rất mong manh, nhưng Lương Giang dường như đi ngược lại những điều đó. Chị hài lòng với cuộc sống hiện tại chứ?

Tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại và luôn cảm thấy biết ơn đời vì đã có nhiều điều may mắn trong cuộc sống đến với mình.

Vậy bí quyết của chị là gì?

Lạc quan và yêu bản thân mình.

Chồng có ủng hộ chị theo đuổi nghệ thuật không?

Khi yêu nhau, ông xã đã biết tôi làm nghệ thuật và luôn ủng hộ tôi. Đến giờ lấy nhau rồi, anh vẫn vậy.

Nhưng dường như nếu muốn giữ gìn hạnh phúc bền lâu, nghệ sĩ nữ chỉ nên hoạt động nghệ thuật cầm chừng?

Để giữ gìn hạnh phúc bền lâu thì phụ thuộc vào nhiều yếu tố, không phải chỉ ở việc hoạt động nghệ thuật cầm chừng. Với những người nghệ sĩ, nếu làm gì cũng không tới, chỉ cầm chừng và không hết lòng với đam mê của mình thì rất khó để thành công.

Chị từng chia sẻ bản thân may mắn có bạn đời là hậu phương vững chắc, giúp chị được làm những gì mình thích mà không lo về tài chính, điều đó đồng nghĩa với việc anh ấy là đại gia?

Thật ra định nghĩa về đại gia cũng rất khó để nói. Ví dụ mình có điều kiện hơn người này, nhưng lại vẫn kém hơn những người khác có điều kiện hơn nữa. Với tôi, điều may mắn nhất trong hôn nhân của mình đó là có sự tôn trọng, yêu thương và ủng hộ ước mơ hết mực của ông xã.

"Với tôi, điều may mắn nhất trong hôn nhân của mình đó là có sự tôn trọng, yêu thương và ủng hộ ước mơ hết mực của ông xã", Lương Giang nói.

“Hết yêu thì đừng nên diễn cảnh hạnh phúc”

Trong gia đình chị, ai sẽ là người làm hòa trước nếu có xung đột xảy ra?

Thông thường chồng tôi hay làm lành với tôi trước, nhưng thỉnh thoảng tôi cũng làm lành với chồng bằng cách nấu cho chồng một bữa cơm thật ngon với những món ông xã yêu thích.

Chị có thể bật mí về mức cát xê phim truyền hình của mình được không?

Ít hơn rất nhiều so với công sức những người nghệ sĩ phải bỏ ra.

Có rất nhiều cặp nghệ sĩ Việt dù “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” nhưng vì những hợp đồng ràng buộc với đối tác, định hướng xây dựng hình ảnh hoặc sợ mất thể diện, họ phải diễn cảnh hạnh phúc trước mặt công chúng, quan điểm của chị về vấn đề này như thế nào?

Mỗi người tự chọn cho mình một con đường, một cách suy nghĩ và quan điểm riêng phù hợp với hoàn cảnh của họ, tôi không phán xét. Nhưng với cá nhân tôi, trong tình cảm nếu không còn yêu thương nhau nữa thì nên buông tay, chứ sống diễn cảnh hạnh phúc như vậy tôi không làm được.

Lấy chồng, sinh con nhưng Lương Giang vẫn trẻ trung như gái đôi mươi, chị chăm chút cho ngoại hình như thế nào?

Tôi dành thời gian tập thể dục đều, chăm sóc da bằng cách đắp mặt nạ vào buổi tối, bôi kem dưỡng, trước đi ra ngoài luôn bôi kem chống nắng.

Ngoài ra tôi dành thời gian cho những sở thích của mình như: vẽ tranh, đọc sách, nghe nhạc hoặc đi tới một không gian yên tĩnh nào đó mà mình cảm thấy thư giãn. Và đặc biệt luôn suy nghĩ lạc quan để giữ cho tâm hồn được thư thái nhất.

Thích tình yêu theo kiểu "ông bà anh"

Chị đánh giá, ngoại hình chiếm bao nhiêu % trong việc “giữ chân chồng”?

Tôi nghĩ rằng 50% ngoại hình và 50% vẻ đẹp nội tâm.

Không ít người cho rằng, cặp bồ bây giờ đang là “mốt”, chị đã có phút giây nào phải lo lắng về vấn đề này?

Tôi nghĩ là bản thân mỗi người phải biết tự giữ mình, không ai có thể giữ chân người khác cả. Tôi rất tin tưởng chồng tôi và tôi tin anh biết điều gì quan trọng nhất trong cuộc sống để biết giữ mình trước cám dỗ.

Chị tự thấy tình yêu của vợ chồng mình theo kiểu “ông bà anh” hay tình yêu thời hiện đại?

Tôi thích tình yêu theo kiểu "ông bà anh". Tôi và anh xã luôn muốn có một tình yêu đẹp như vậy.

Có câu: “Phụ nữ nếu như gặp được đàn ông tốt, thì cả đời sẽ chẳng cần phải trưởng thành nữa”, chị thấy điều này có đúng không?

Tôi không đồng tình quan điểm đó. Tôi thích độc lập và không muốn trở thành một cây tầm gửi vào người đàn ông. Dù có tìm được người đàn ông như thế nào thì phụ nữ vẫn nên trưởng thành và trở thành một cái cây vững chắc đi bên cạnh người đàn ông của mình.

Lương Giang tốt nghiệp Trường Lasalle College of the Arts, Singapore. Hiện đang là Giảng viên ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, diễn viên, MC. Lương Giang được biết đến ở vai trò diễn viên các phim nổi tiếng như: 13 nữ tù, Khát vọng Thăng Long, Hoa cỏ may (Đạo diễn Lưu Trọng Ninh), Nhà có nhiều cửa sổ (đạo diễn Hồng Sơn), Xin thề anh nói thật (đạo diễn Phi Tiến Sơn),…

Về hội họa, cô từng tham gia triển lãm tại Hà Nội, TP HCM, Huế... Cô là Hoa khôi thân thiện của Nữ hoàng Trang sức 2009.