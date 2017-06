Rõ ràng ngồi nhiều cực kì có hại nhưng nếu làm được 5 điều này thì bạn không còn phải lo nữa

"Ngồi nhiều sẽ giết chết bạn" – hay ít ra, đó là những gì người ta tuyên truyền và nó chắc chắn đủ cảnh báo để khiến tất cả chúng ta đều muốn nhảy ra khỏi ghế.

Ngồi lỳ một chỗ có liên quan tới không ít chứng bệnh có thể đe doạ mạng sống, bao gồm cả bệnh về gan.

Nhưng nếu bạn không thể đầu tư một bàn làm việc gắn với máy chạy thể dục đắt tiền hay dành thời gian nghỉ trưa để tới phòng tập thể hình, bạn vẫn có thể hạn chế tối đa tác hại của việc ngồi nhiều.

Theo các nhà khoa học, bạn không nhất thiết phải tập luyện nhiều hơn, bạn chỉ cần ngồi ít đi. Một nghiên cứu do Đại học King’s College London cho thấy, những người tập trung cải thiện thời gian ngồi của mình sẽ đạt hiệu quả cao hơn so với người tập trung vào việc tăng cường các hoạt động thể chất trong ngày.

Cùng khám phá 5 cách đảo ngược tác hại của việc ngồi nhiều dựa trên bằng chứng khoa học và không hề khó khăn để thực hiện:

1. Vận động ngay tại chính chỗ ngồi

Theo một nghiên cứu do Đại học Leed’s UK Women’s Cohort, những phụ nữ ngồi im lìm tại bàn làm việc suốt 7 giờ/ngày và tự nhận mình là người rất ít khi cựa quậy, nhúc nhích, tỷ lệ tử vong tăng tới 43% so với những người ngồi suốt 5 tiếng/ngày. Tuy nhiên, phụ nữ có mức độ vận động nhỏ tại chỗ ở mức trung bình tới cao không làm tăng nguy cơ tử vong dù so sánh giữa khoảng thời gian ngồi 5 hay 7 tiếng.

2. Dành ra 10 phút đi bộ vào giờ nghỉ trưa

Trong một nghiên cứu trên 11 phụ nữ trẻ khỏe mạnh, các nhà nghiên cứu tại Đại học Missouri phát hiện ra, 10 phút đi bộ là cách tốt nhất để tiếp nối nhiều giờ liền ngồi bên bàn làm việc. Cách vận động này giúp cải thiện tuần hoàn máu và sức khỏe tim mạch.

3. Đi vào nhà vệ sinh

Vào nhà vệ sinh hoặc bếp công ty nếu có. Đơn giản hơn, bạn chỉ cần đi quanh bàn làm việc của đồng nghiệp. Trong khi 10 phút đi bộ là lý tưởng thì thậm chí 2 phút nghỉ giải lao và đi lại cũng giúp ích cho sức khỏe của bạn – theo kết quả nghiên cứu từ Đại học Khoa học Sức khỏe Utah. Việc này không thay thế cho các bài tập thể dục thể thao nhưng các nhà khoa học khuyến nghị, cứ mỗi tiếng một lần, bạn dành ra 2 phút đi bộ và thế là đã giảm được nguy cơ tử vong xuống 33%.

4. Nhấn nút "tạm dừng" trên tivi

Mẹo này áp dụng cho trẻ em. Nghiên cứu từ Hiệp hội Nội tiết (The Endocrine Society) cho thấy, 3 phút nghỉ giải lao dành cho việc đi bộ giúp cải thiện lượng đường huyết ở những trẻ em dành nhiều thời gian xem tivi hoặc một hoạt động đòi hỏi phải ngồi nhiều khác. Chắc hẳn bạn hoàn toàn có thể thuyết phục con mình đứng dậy và đi lại trong khoảng thời gian bằng với thời lượng 1 bài hát.

5. Đừng thả mình xuống ghế sofa vào cuối ngày

Cảm giác thật khó cưỡng lại khi bật chương trình truyền hình yêu thích sau 1 ngày làm việc mệt nhoài. Nhưng các nhà nghiên cứu của Đại học Sydney khuyên bạn làm ngược lại. Nếu có thể thay thời gian ngồi xem tivi đó bằng một chuyến dạo bộ ngắn, bạn có thể giảm nguy cơ tử vong từ 12 đến 14%. Không những thế, hoạt động đơn giản này còn giúp bạn đốt cháy thêm 20% calo.

