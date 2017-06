Cổ phiếu Tân Tạo “lên đồng” sau một tuyên bố của ông Đặng Thành Tâm

Tối 27/6, Công an quận Gò Vấp vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM điều tra vụ án mạng xảy ra tại căn nhà trong một con hẻm trên đường số 8 (phường 11, quận Gò Vấp) khiến 1 phụ nữ tử vong.

Tung đồng xu là hành động được nhiều người lựa chọn khi muốn cầu xin một điều gì đó may mắn, và một cụ bà người Trung Quốc đã tung những đồng xu vào... động cơ máy bay để cầu mong an toàn cho chuyến bay mình sắp đi. May mắn chưa thấy, những đồng xu của cụ bà này đã khiến chuyến bay phải hoãn nhiều giờ.