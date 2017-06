Vụ tàu vỏ thép 67 hư hỏng: Cơ sở đóng tàu bất ngờ “lộ diện” sau 2 lần mất hút?

Trước thái độ “né” trách nhiệm của Công ty TNHH Đại Nguyên Dương (Nam Định), Phó Chủ tịch tỉnh Bình Định yêu cầu Công an tỉnh vào cuộc truy tìm công ty, đủ điều kiện sẽ khởi tố. Tuy nhiên, bất ngờ công ty này “lộ diện” đề nghị khắc phục, sửa chữa tàu hư hỏng.

Ngày 27/6, đại diện Công ty TNHH Đại Nguyên Dương gửi công văn cho UBND tỉnh Bình Định, Sở NNN-PTNT và BIDV Chi nhánh Phú Tài về việc khắc phục, sửa chữa các tàu vỏ thép hư hỏng, cho đơn vị đóng trên địa bàn. Công văn do ông Nguyễn Xuân Nguyên, Giám đốc Công ty Đại Nguyên Dương ký cùng ngày.

Theo công văn, thời gian qua, Công ty TNHH Đại Nguyên Dương ký hợp đồng đóng 5 tàu vỏ thép theo Nghị định 67/CP tại Bình Định. Trong hợp đồng ký với ngư dân có điều khoản bảo hành, bảo dưỡng cho các tàu. Trong quá trình vận hành và khai thác, 5 tàu trên gặp sự cố hỏng hóc.

Sau 2 lần vắng mặt làm việc với tỉnh Bình Định và ngư dân, bất ngờ Công ty TNHH Đại Nguyên Dương "lộ diện" đề nghị sửa tàu cho ngư dân.

Sau sự cố, ngày 6/6, ông Nguyễn Xuân Nguyên, Giám đốc Công ty Đại Nguyên Dương cùng cán bộ kỹ thuật vào dự cuộc họp với Tổ thẩm định về chất lượng tàu vỏ thép của tỉnh Bình Định.

Đến chiều cùng ngày, ông Nguyên cũng đã họp với phía BIDV Chi nhánh Phú Tài và 5 chủ tàu. Cuộc họp đã thống phương án sửa chữa với những nội dung chi tiết kèm theo. Song cho đến nay các ngư dân vẫn không thực hiện do chờ ý kiến của UBND tỉnh Bình Định.

“Để đảm bảo quyền lợi cho các ngư dân và việc bảo dưỡng, sửa chữa tàu được khách quan, Công ty TNHH Đại Nguyên Dương kính đề nghị các cấp cơ quan, lãnh đạo quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các ngư dân đưa tàu đến xưởng đóng tàu của công ty tại tỉnh Nam Định để xác định các lỗi hỏng hóc, sự cố của tàu và khắc phục trong phạm vi bảo hành”- công văn của công ty này đề nghị.

Nói về lý do vắng mặt trong cuộc họp công bố kết quả thẩm định chất lượng tàu vỏ thép chiều 26/6 do UBND tỉnh Bình Định tổ chức, công văn cho rằng do Giám đốc Công ty Đại Nguyên Dương bị bệnh phải nằm viện điều trị nên không đến dự được.

Như Dân trí đã thông tin, trước đó, chiều 26/6, Tổ thẩm định của tỉnh Bình Định đã công bố kết luận chính thức về chất lượng 17/18 tàu vỏ thép hư hỏng (1 tàu ngư dân đang đánh bắt xa bờ chưa về). Trong đó, 13 chiếc Công ty TNHH MTV Nam Triệu (trụ sở tại Hải Phòng) đóng, số còn lại do Công ty Đại Nguyên Dương đóng.

Tàu cá vỏ thép của ngư dân Lý đóng tại Công ty TNHH Đại Nguyên Dương bị hư hỏng nặng

Theo kết luận của Tổ thẩm định cho thấy, 12 tàu có phần vỏ bị rỉ sét tự nhiên, một số vị trí mặt boong rỉ sét nhiều hơn do tiếp xúc, va chạm với ngư cụ và các thành phẩm. Trong đó, 5 tàu do Công ty TNHH Đại Nguyên Dương đóng bằng thép Trung Quốc bị rỉ sét nặng, bong tróc, xuống cấp trầm trọng so với các tàu đóng và hoạt động cùng thời điểm. Dù đóng bằng thép Trung Quốc nhưng theo biên bản xác nhận khối lượng thực hiện giữa công ty và ngư dân thì ghi là thép Hàn Quốc. Trên cơ sở này, Công ty TNHH Đại Nguyên Dương đã áp giá thép Hàn Quốc để tính tiền cho ngư dân.

Tại cuộc họp công bố, cho rằng Công ty TNHH Đại Nguyên Dương né tránh trách nhiệm sau khi thực hiện hợp đồng đóng tàu gian dối với ngư dân, cũng tại cuộc họp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu đã đề nghị ngư dân khởi kiện, đồng thời yêu cầu Công an tỉnh Bình Định lập hồ sơ báo cáo Bộ Công an để điều tra Công ty TNHH Đại Nguyên Dương.

Doãn Công