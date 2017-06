CĐV Hải Phòng bị cấm cổ vũ sân khách hết mùa giải

Hôm nay 27/6, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã nhóm họp xử lý vi phạm vòng 14 V-League 2017. Một loạt án phạt đã được đưa ra, đáng chú ý nhất là vụ việc các CĐV Hải Phòng bị cấm đi cổ vũ sân khách sau khi đốt pháo sáng trên sân Mỹ Đình.

Cụ thể, quyết định kỷ luật của ban kỷ luật ghi rõ: “Cấm CĐV Hải Phòng vào sân cổ vũ các trận đội này làm khách đến hết mùa giải chuyên nghiệp 2017, do có hành vi gây mất an toàn, an ninh trận Hà Nội - Hải Phòng”.

Cổ động viên Hải Phòng sẽ không được đến sân khách trong giai đoạn còn lại của mùa giải

Trước đó,trong trận đấu giữa Hà Nội và Hải Phòng ở vòng 14 V-League, các CĐV đất Cảng đã đốt và ném pháo sáng xuống sân, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn, suýt xảy ra sự cố nghiêm trọng.

Không chỉ CĐV Hải Phòng, mà CLB Hà Nội cũng bị phạt sau sự cố pháo sáng. Ban kỷ luật quyết định: “Phạt CLB Hà Nội 50 triệu đồng do để cổ động viên ném nhiều chai lọ, đốt và ném nhiều pháo sáng xuống sân khi tổ chức trận Hà Nội gặp Hải Phòng trên sân Mỹ Đình, chiều 14-6”.

Ngoài ra, ban kỷ luật còn phạt 15 triệu đồng, cấm thi đấu 3 trận đối với Nguyễn Huỳnh Quốc Cường (CLB Long An) do có hành vi xâm phạm thân thể Da Sylva (TP HCM) trong trận đấu ở vòng 14. Phạt 30 triệu đồng, cấm thi đấu 8 trận liên tiếp đối với Sầm Ngọc Đức (CLB Hà Nội) do có hành vi xâm phạm thân thể Nguyễn Anh Hùng (CLB Hải Phòng).

Việt Long