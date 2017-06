IS cấp 'hộ chiếu lên thiên đường' cho tay súng ra chiến trường

Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo cấp 'hộ chiếu lên thiên dường' cho các thành viên để khuyến khích hành động đánh bom tự sát.

Trên bìa cuốn 'hộ chiếu lên thiên đường", có hàng chữ "Không có Chúa chỉ có Thánh Allad". Ảnh: SDF.

Lực lượng vũ trang Syria đã tìm thấy những tấm hộ chiếu ở khu vực mới được giải phóng gần thành phố Raqqa, theo IFP News.

Các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) tin rằng các chiến binh tử trận sẽ được thưởng 72 trinh nữ trên thiên đường. Chỉ huy và lãnh tụ Hồi giáo cực đoan thường sử dụng những đoạn trong kinh Koran đề cập đến lời hứa này để tuyển mộ tân binh cho tổ chức.

Dòng chữ "hộ chiếu lên thiên đường" màu vàng được in cẩn thận trên bìa màu xanh lục. Bên trong cuốn "hộ chiếu" có những đoạn trích dẫn kinh Koran bằng cả tiếng Arab và tiếng Anh nhằm kêu gọi thành viên thực hiện các vụ đánh bom tự sát, theo đài truyền hình Nga RT.

Tuy nhiên, không có thông tin cá nhân của các tay súng IS trong cuốn "hộ chiếu" mà chỉ có hai từ thiên đường và địa ngục viết bằng tiếng Arab.

Được hỗ trợ bởi không quân của liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu, Các lực lượng vũ trang Syria (SDF) đang dần đẩy IS ra khỏi thành phố Raqqa, nơi được xem là thủ phủ của IS ở Syria kể từ năm 2014. Cihan Shekh Ehmed, phát ngôn viên của SDF cho biết SDF đã chiếm được quận phía tây al-Qadisiya từ tay IS vào hôm 26/6.

An Hồng