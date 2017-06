Cầu thủ Hà Nội bị treo giò 8 trận vì pha bóng thô bạo ở V-League

Sầm Ngọc Đức đồng thời phải nộp phạt 30 triệu đồng vì pha vào bóng bạo lực với Nguyễn Anh Hùng tại vòng 14 V-League 2017.

Pha bóng bạo lực diễn ra ở phút 27, trận đấu giữa Hà Nội và Hải Phòng thuộc khuôn khổ vòng 14 V-League 2017 ngày 24/6. Ngọc Đức pha người vào bóng bằng cả hai chân với Anh Hùng, lập tức bị trọng tài Công Khanh rút thẻ đỏ, truất quyền thi đấu.

Sau trận đấu Ngọc Đức cho biết do ham bóng, vào quá chân, không có ý định triệt hạ đối phương. Tuy nhiên, Ban tổ chức V-League xác định pha bóng đá mang tính bạo lực nên làm hồ sơ gửi sang Ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam để đưa ra hình phạt bổ sung.

Ngọc Đức phải trả giá đắt vì pha vào bóng nguy hiểm của mình.

Mùa giải 2013 Anh Hùng từng bị gãy chân vì pha vào bóng tương tự của Đình Đồng. Vì vậy, sau pha va chạm với Ngọc Đức, cầu thủ của Hải Phòng bị tâm lý, không thể thi đấu tiếp, phải xin HLV Trương Việt Hoàng thay người.

“Sau pha vào bóng của Ngọc Đức, chân tôi đau buốt, tôi tưởng lại gẫy chân nữa nên sợ vô cùng. Nếu hôm đó không có ống quyển bảo vệ hay măy mắn, không hiểu chân tôi sẽ sao nữa”, Anh Hùng chia sẻ với VnExpress.

Ngoài án phạt cho Ngọc Đức, Ban kỷ luật VFF cũng quyết định phạt CLB Hà Nội 50 triệu đồng do không đảm bảo an ninh an toàn trận đấu, để CĐV Hải Phòng ném pháo sáng, chai lọ xuống sân khiến cuộc thư hùng nhiều lần bị gián đoạn. CĐV đất Cảng cũng bị cấm không được đi cổ vũ sân khách tới hết mùa giải 2017.

Lâm Thoả