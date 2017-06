Cử tri Cần Thơ hỏi Chủ tịch Quốc hội về vụ bổ nhiệm “thần tốc”

Sáng nay 27/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đã có buổi tiếp xúc với hơn 200 cử tri phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ sau kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chủ tịch Quốc hội chào hỏi các cử tri của quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

Buổi tiếp xúc có 14 lượt ý kiến của 13 cử tri, trong đó có 6 ý kiến cá nhân liên quan đến đất đai như thu hồi, đền bù, giải toả, tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Số ý kiến còn lại nêu các vấn đề chung của địa phương và cả nước như vấn đề trường học tại phường còn thiếu, chưa đảm bảo chất lượng cơ sở vật chất…

Cử tri Lê Hữu Bá đặt câu hỏi, vừa qua Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiến hành kiểm tra tại Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, kết quả đến đâu rồi? Vấn đề bổ nhiệm Vụ phó “thần tốc” kết luận ra sao nên thông tin cho bà con cử tri được rõ.

Còn cử tri Dương Bá Vương, khu vực 8, phường Hưng Phú nêu câu hỏi: So với 10 năm trước, hiện tại an ninh quốc gia đang như thế nào? Xin hỏi Chủ tịch Quốc hội đánh giá như thế nào về lực lượng công an trấn áp tội phạm hiện nay?

Cử tri Dương Bá Vương nêu câu hỏi tại buổi tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao ý kiến của các cử tri. Liên quan đến các câu hỏi của cử tri về vấn đề đất đai, Chủ tịch Quốc hội nói: “Những vấn đề liên quan tới dân chúng ta phải có trách nhiệm. Cần Thơ làm bất cứ dự án gì trước hết phải đặt quyền lợi của dân lên trên hết. Khi thu hồi đất thì phải giải quyết được vấn đề dân ở đâu? Dân làm gì để sống, chuyển đổi nghề nghiệp gì? Chúng ta phải làm đúng luật đất đai, phải đảm bảo lợi ích chính đáng của dân”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Song bà Ngân cũng lưu ý: “Chúng ta đặt lợi ích của dân lên trên hết nhưng cũng phải hợp pháp, hợp lý, có cơ sở theo đúng luật chứ không thể thỏa mãn riêng cho từng cá nhân. Người dân chúng ta cũng cần hy sinh lợi ích riêng của mình cho lợi ích chung của thành phố. Nếu Cần Thơ không có những dự án như thế này thì bộ mặt TP Cần Thơ không được như bây giờ. Cần Thơ không bao giờ trở thành TP loại một trực thuộc Trung ương. Chính những dự án này mới đưa Cần Thơ phát triển và đi lên”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri Cần Thơ sáng 27/6

Chủ tịch Quốc hội nói: “Đề nghị Cần Thơ phải xem lại các phản ánh của người dân, làm việc với người dân, làm việc lại với Thanh tra Chính phủ để giải quyết rốt ráo chứ có vụ việc thấy người dân khiếu nại mười mấy, hai chục năm, không thể kéo dài đến nhiệm kỳ Quốc hội sau về họp cũng lại nghe dân phản ánh”.

Trả lời cử tri Dương Bá Vương về vai trò của ngành công an, Chủ tịch Quốc hội nói: Công an, quân sự là chỗ dựa cho Đảng, Nhà nước và cho nhân dân. Chúng ta có cuộc sống bình yên như thế này là nhờ tình hình an ninh chính trị, trật tự trên cả nước được giữ vững là nhờ lực lượng công an của chúng ta.

Tuy nhiên vẫn còn tội phạm nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm, có tội chống người thi hành, giết người... chuyện đó có và chúng ta đã chỉ đạo quyết liệt và từng bước khống chế.

Không thể lấy một vài vụ việc nhỏ lẻ để đánh giá chung về an ninh quốc gia và nói rằng không an toàn. Chúng ta phải có niềm tin vào lực lượng công an. Vào các dịp chúng ta vui xuân, vui lễ tết thì công an, quân đội vẫn phải trực giữ bình yên cho xã hội”.

Chủ tịch Quốc hội trao quà cho gia đình chính sách ở phường Hưng Phú, quận Cái Răng.

Liên quan đến câu hỏi về bổ nhiệm “thần tốc” và các vấn đề ở Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, bà Ngân nói: “Xin báo cử tri là chưa có kết quả, nếu có thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ họp báo công bố nhưng đến nay theo tôi biết là chưa có kết luận”.

Sau buổi tiếp xúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm và trao quà cho 2 gia đình chính sách trên địa bàn quận Cái Răng. Chiều nay Chủ tịch Quốc hội sẽ có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.

Phạm Tâm