Hà Nội: Trộm gỗ sưa đỏ quý trị giá tiền tỉ trong đình, chùa

Lợi dụng vào những đêm mưa gió, các đối tượng mang theo dụng cụ như xà cầy, cưa máy… để cạy phá đình, chùa và lấy đi nhiều thanh gỗ sưa quý có tổng trị giá hơn 1 tỉ đồng.

Một khúc sưa đỏ được cơ quan chức năng thu giữ. (Ảnh, minh hoạ).

Sáng nay 27/6, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết, đã kết luận điều tra vụ án “trộm cắp tài sản”, “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, đồng thời đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố 4 bị can: Nguyễn Xuân Tuấn, Đào Trọng Sơn, Nguyễn Đăng Hải và Lê Quang Diễn, (cùng trú xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội).

Theo cơ quan điều tra, 4 bị can trên đều là những đối tượng có tiền án, tiền sự. Để có tiền tiêu xài, các đối tượng bàn bạc lên kế hoạch chuẩn bị xà cầy, cưa máy, vải đen để bịt mặt, găng tay, đèn pin, kìm, dao nhọn…và lợi dụng những hôm trời mua gió thì đi trộm cắp gỗ sưa tại các đình, chùa rồi mang đi bán.

Cơ quan CSĐT đã làm rõ, đêm trung tuần tháng 7/2016, Đỗ Văn Ngọ gọi điện cho Tuấn bàn kế hoạch trộm cắp gỗ sưa. Sau đó, hai đối tượng thuê xe taxi đến đình làng Thanh Mạc, (xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội).

Các đối tượng dùng xà cầy cậy được 2 thanh gỗ sưa dài 2,5m, dày 10cm, rộng 20cm ở gian Hậu cung. Đây là loại gỗ sưa quý, các đối tượng bán được 330 triệu đồng và chia nhau.

Tương tự, khoảng 1 tháng sau, Tuấn, Hải, Sơn thuê taxi đột nhập vào chùa Phụ Chính, (xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), các đối tượng cùng dùng xà cầy cậy phá cửa vào Hậu cung, cậy 5 thanh ván chắn bằng gỗ sưa có chiều dài từ 0,4m đến 1,2m, tổng trọng lượng hơn 32kg. Sau khi trộm cắp được 5 thanh gỗ sưa nêu trên, các đối tượng thuê taxi chở đi bán với giá 4 triệu đồng/kg, thu được 115 triệu đồng.

Cũng khoảng hơn một tháng sau, Tuấn rủ một người bạn đột nhập vào Chùa Chèm, (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) nhưng do chùa có bảo vệ và hệ thống camera nên cả hai bỏ về.

Trên đường về thì các đối tượng bị tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ phát hiện.

Qua kiểm tra hành chính, tổ công tác đã thu giữ một túi xách to, bên trong có kìm, xà cầy, đục… 2 đối tượng bị đưa về trụ sở Công an.

Qua đấu tranh khai thác, Tuấn đã khai báo rõ hành vi của các đối tượng trong băng nhóm của Tuấn chuyên đi trộm cắp gỗ sưa tại các đình, chùa.

Theo lời khai của các đối tượng đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cắp gỗ sưa và bán được hơn 1 tỉ đồng.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được và khai nhận của 4 bị can, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xác định Nguyễn Xuân Tuấn tham gia 3 vụ, chiếm đoạt 925 triệu đồng; Nguyễn Đăng Hải, Đào Trọng Sơn tham gia 1 vụ, chiếm đoạt 115 triệu đồng; Lê Quang Diễn tiêu thụ tài sản của 2 vụ trộm cắp, hưởng lợi bất chính 103 triệu đồng.

Hiện hồ sơ vụ án đã được cơ quan CSĐT chuyển sang VKS cùng cấp để ra quyết định truy tố các đối tượng.

Tuấn Hợp