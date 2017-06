Giúp cô dâu lên sẵn kế hoạch chuẩn bị và chăm sóc nhan sắc từ nhiều tháng trước ngày trọng đại

Để sở hữu vẻ ngoài hoàn hảo trong ngày trọng đại, bạn cần chăm sóc bản thân nhiều hơn ngay từ nhiều tháng trước đó.

Để chuẩn bị cho ngày trọng đại nhất trong cuộc đời, các cô dâu có quá nhiều mối lo lắng, từ việc lựa chọn địa điểm, trang phục cho đến vô vàn những điều nhỏ nhặt nhưng không thể bỏ qua khác nữa. Và có lẽ điều mà bất kỳ quý cô nào cũng quan tâm trong ngày cưới chính là nhan sắc của mình. Để sở hữu vẻ ngoài hoàn hảo trong ngày này, bạn cần chăm sóc bản thân nhiều hơn ngay từ bây giờ và nếu bạn chưa biết phải làm thế nào, hãy cùng điểm lại những việc cần làm trong 8 tháng tới để đẹp toàn diện từ trong ra ngoài nhé.

8 tháng trước ngày cưới

* Chế độ dinh dưỡng và tập luyện: Bạn sẽ không cần đến các chế độ giảm cân cấp tốc hà khắc sát ngày cưới nếu bắt đầu kế hoạch tập luyện và ăn uống điều độ từ lúc này. Một lối sống lành mạnh sẽ giúp bạn có vóc dáng quyến rũ và diện mạo tươi tắn, đầy sức sống trong ngày cưới.

* Thay đổi kiểu tóc: Nếu bạn muốn thử một kiểu tóc đặc biệt hay một màu tóc nổi, chói như màu vàng bạch kim, hãy đến salon từ sớm. Việc thử những màu và kiểu tóc có phần mạo hiểm ngay từ bây giờ sẽ giúp bạn tránh trường hợp khi không ưng ý, tóc sẽ có thời gian hồi phục và sẵn sàng cho những thay đổi tiếp theo.

* Chăm sóc da: Bây giờ chính là thời điểm thích hợp để bạn bắt đầu thực hiện chu trình dưỡng da đều đặn hơn. Các bước chăm sóc da cơ bản nhất bao gồm tẩy trang, rửa mặt, toner, serum và kem dưỡng cho cả ngày và đêm. Đừng quên sử dụng kem chống nắng vào ban ngày và tẩy da chết ít nhất mỗi tuần một lần nhé.

Triệt lông vĩnh viễn: (Tùy chọn): Bạn cần đến Spa khá nhiều lần và đợi giữa các lần từ 4-6 tuần để loại bỏ hoàn toàn các sợi lông cứng đầu. Vì thế nếu có ý định triệt lông, hãy bắt đầu từ bây giờ.

4 tháng trước ngày cưới

* Thử kiểu tóc và trang điểm: Hãy bắt đầu tìm kiếm và trải nghiệm những phong cách cũng như thợ trang điểm, làm tóc khác nhau và đặt lịch tại tiệm bạn ưng ý để họ có thể chăm sóc cho bạn tốt nhất.

2 tháng trước ngày cưới

* Tập thể dục chăm chỉ: Khi chỉ còn hai tháng, bạn nên chăm chỉ đến phòng tập hơn hoặc bắt đầu học một lớp yoga. Đừng cố tăng hoặc giảm quá nhiều trọng lượng ngay sát ngày cưới. Điều quan trọng nhất là bạn luôn khỏe mạnh và vui vẻ.

* Chọn phụ kiện như vương miện cài tóc, mạng che đầu hay màu son ngay lúc này.

* Làm trắng răng: Hầu hết các liệu trình làm trắng răng chuyên nghiệp đều yêu cầu bạn nhiều hơn một lần đến gặp nha sĩ. Hãy đặt lịch làm răng ngay hoặc sử dụng bộ làm trắng răng tại nhà nếu bạn có. Làm trắng răng ngay trước lễ cưới với nồng độ chất làm trắng cao sẽ khiến bạn có nguy cơ bị tê buốt răng trong suốt vài ngày sau.

* Botox: Botox cần vài ngày để phát huy tác dụng tốt nhất và có thể kéo dài hiệu quả đến vài tháng sau. Nếu bạn đang muốn tiêm botox, hãy thực hiện ngay để có thể khắc phục các vấn đề có thể xảy ra trong trường hợp rủi ro.

2 tuần trước ngày cưới:

* Hấp, tỉa tóc hoặc nhuộm các màu an toàn: Đây là thời điểm thích hợp để bạn đi hấp, làm bóng tóc hoặc tỉa bớt phần đuôi tóc chẻ ngọn nếu có. Bạn cũng có thể nhuộm tóc nhưng hãy chọn những gam màu an toàn, không quá chênh so với màu tóc thật hoặc nhuộm kiểu balayage, babylight…

* Lông mày: Bạn nên tỉa gọn, tạo dáng lông mày vào thời điểm này hoặc nhổ lông mày ít nhất 1 ngày trước lễ cưới để tránh tình trạng da bị tấy đỏ.

1 tuần trước ngày cưới:

* Chăm sóc da: Một tuần trước ngày cưới, hãy chăm sóc da bằng cách xông hơi xen kẽ đắp mặt nạ giấy hoặc tự làm mặt nạ từ các nguyên liệu thiên nhiên có sẵn trong bếp như bột yến mạch, sữa chua, mật ong…

2 ngày trước lễ cưới:

* Làm móng: Đắp móng dạng gel là sự lựa chọn hợp lý nhất cho các cô dâu để tránh tình trạng móng tay bị gãy, nứt vào ngày trọng đại, Những màu móng nhẹ nhàng, tươi sáng như nude, hồng đất, san hô sẽ khiến các cô dâu trông xinh đẹp và thanh lịch hơn.

* Xịt rám nắng (Tùy chọn): Nếu bạn muốn có làn da rám nắng khỏe mạnh, hãy xịt đều dung dịch lên toàn thân trước 2 ngày để màu rám nắng phai bớt và trông tự nhiên hơn.

1 ngày trước đám cưới:

* Ngủ sớm: Điều tốt nhất bạn có thể lảm lúc này là thư giãn và đi ngủ sớm để cơ thể nạp đầy năng lượng, sẵn sàng cho ngày trọng đại nhất. Mặt nạ mắt sẽ giúp bạn dễ ngủ hơn.

* Uống nhiều nước: Hãy uống nhiều nước hơn bình thường trong ngày hôm nay để đảm bảo làn da và cơ thể đủ ẩm và trong trạng thái tốt nhất.

Nguồn: Brydie