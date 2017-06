Hà Nội: Truy tìm đối tượng hành hung phóng viên đúng ngày 21/6

Theo lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng, quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định được đối tượng hành hung phóng viên Nguyễn Thanh Sơn và đã tiến hành triệu tập đối tượng này lên. Tuy nhiên, đối tượng hiện đang bỏ trốn, cơ quan công an đang tổ chức truy tìm.

Ngày 27/6, trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Nguyễn Thành Tín - Phó Trưởng Công an quận Hai Bà Trưng - cho biết, đối tượng hành hung phóng viên Nguyễn Thanh Sơn (tòa soạn điện tử Phapluatnet - báo điện tử Người đưa tin) tối 21/6) đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Anh Sơn vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, tối 21/6, trên đường về nhà đến khu vực phố Hàng Chuối (phường Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng), anh Sơn bị một đối tượng dùng vợt tennis đánh liên tiếp vào đầu, khiến anh này phải nhập viện cấp cứu. Trước khi đối tượng hành hung mình bỏ đi, anh Sơn kịp thời ghi lại biển số xe ô tô của đối tượng này, cung cấp cho cơ quan công an.

Sự việc sau đó được anh Sơn trình báo tới Công an phường Phạm Đình Hổ. Cán bộ Công an phường đã đến Bệnh viện Thanh Nhàn nơi anh Sơn cấp cứu để lấy lời khai, làm rõ vụ việc.

Tiếp nhận hồ sơ từ công an phường Phạm Đình Hổ, Công an quận Hai Bà Trưng khẩn trương vào cuộc, truy tìm đối tượng hành hung anh Sơn. Theo Phó Trưởng công an quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thành Tín, cơ quan điều tra đã trích xuất hình ảnh từ các camera quanh khu vực xảy ra vụ việc. Bước đầu, cảnh sát đã xác định được đối tượng hành hung PV Nguyễn Thanh Sơn và triệu tập đối tượng lên trụ sở làm việc. Tuy nhiên, do đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, cơ quan công an đang tích cực làm rõ, truy tìm đối tượng để xử lý nghiêm.

Theo Thượng tá Nguyễn Thành Tín, sau khi PV Nguyễn Thanh Sơn ra viện, cơ quan điều tra sẽ tiến hành đưa anh Sơn đi giám định thương tật làm căn cứ để xử lý.

Tiến Nguyên