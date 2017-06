Bắt tạm giam Giám đốc và Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Phú Quốc

Giám đốc và Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký (VPĐK) đất đai huyện Phú Quốc (Kiên Giang) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng tại đơn vị này.

Theo nguồn tin riêng của PV Dân trí, hai cán bộ ở VPĐK đất đai huyện Phú Quốc (thuộc VPĐK đất đai tỉnh Kiên Giang) vừa bị cơ quan chức năng bắt tạm giam là ông Trần Văn Hoàng - Giám đốc Chi nhánh VPĐK đất đai huyện Phú Quốc và ông Trần Đăng Kiên - Phó Giám đốc Chi nhánh VPĐK đất đai huyện Phú Quốc.

Chi nhánh VPĐK đất đai huyện Phú Quốc.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Đinh Khoa Toàn - Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc - cho biết, ông chưa nắm được sự việc hai cán bộ ở VPĐK đất đai huyện Phú Quốc bị bắt tạm giam.

Đại tá Phạm Trung Thành - Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang - xác nhận: Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trần Văn Hoàng - Giám đốc Chi nhánh VPĐK đất đai huyện Phú Quốc và ông Trần Đăng Kiên - Phó Giám đốc Chi nhánh VPĐK đất đai huyện Phú Quốc. Hai cán bộ này bị bắt tạm giam về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

