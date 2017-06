IS nhắm đến trẻ em Indonesia, kêu gọi tử vì đạo

Cảnh sát Indonesia đã phát hiện ra hàng trăm cuốn sách trong đó bao gồm các tài liệu tuyên truyền của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) âm mưu kêu gọi trẻ em ở nước này tử vì đạo, Reuters dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát Indonesia cho biết ngày 26/6.

Cảnh sát Indonesia đang điều tra liệu những nghi can này có phải những đối tượng hành động dưới sự chỉ đạo của tên Bahrun Naim, một công dân Indonesia đã sang Syria gia nhập IS, hay không. (Ảnh: The Australian)

Theo Reuters, những cuốn sách này được tìm thấy trong một cuộc đột kích hôm 26/6 vào nhà một nghi can giết cảnh sát ở Medan, thủ phủ tỉnh Bắc Sumatra. Nghi can này hiện đã bị bắt giữ.

Số tài liệu thu được bao gồm các hình ảnh và thông điệp được viết bằng tiếng Indonesia, kêu gọi trẻ em tử vì đạo hoặc tham gia thánh chiến, Reuters dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát Indonesia Rina Sari Ginting cho biết. Chúng dường như được thiết kế và in ấn bởi chính nghi phạm.

Vợ của nghi can đã khai với cảnh sát rằng, nghi can này đã có 6 tháng ở Syria vào năm 2013. Ngoài nghi can nói trên, cảnh sát đã bắn chết một nghi can khác khi chúng tấn công vào đồn cảnh sát ở Medan. Cảnh sát tin rằng, hai người đàn ông này là thành viên của tổ chức ủng hộ IS và có hàng trăm kẻ ủng hộ ở Indonesia.

Những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh giới chuyên gia cảnh báo IS đang âm mưu mở rộng mạng lưới không chỉ ở Trung Đông mà còn ở cả khu vực Đông Nam, trong đó có Philippines, Malaysia, Indonesia.

Tư lệnh Quân đội Indonesia, Tướng Gatot Nurmantyo, hôm 13/6 cảnh báo tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hiện có cơ sở ở hầu hết các tỉnh, thành tại quốc đảo này.

Minh Phương