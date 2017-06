Ngôi nhà tiện nghi trên dải đất thừa kỳ dị

Các tàu chiến Đô đốc Essen, Grigorovich và tàu ngầm Krasnodar mới đây đã bắn 6 tên lửa hành trình Kalibr 3M-14T vào mục tiêu phiến quân IS ở Syria.

Mới đây, tại hội thảo quốc tế “Bảo đảm tất cả trẻ em được tiếp cận giáo dục mầm non có chất lượng, chuẩn bị sẵn sàng vào lớp 1” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ngân hàng thế giới và Tổ chức UNICEF tổ chức, nhiều thông tin tích cực đã được đưa ra, trong đó, thông tin quan trọng nhất là cho đến nay 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.