Nhà sư bị bắt quả tang tàng trữ ma túy

Người 20 năm trụ trì chùa Phúc Long bị xác định nghiện ma túy từ lâu, nghi vấn bán trộm cổ vật.

Công an huyện Phù Cừ (Hưng Yên) vừa khởi tố, tạm giam bị can Nguyễn Quốc Bằng (Thích Thanh Huần, trụ trì chùa Phúc Long) để làm rõ hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo nhà chức trách, ngày 22/6 tại khu vực đường liên thôn, xã Phan Sào Nam, công an huyện nghi vấn nhà sư có hành vi mua bán, tàng trữ ma túy nên kiểm tra hành chính. Kết quả thu 9 tép heroin (hơn 5gam).

Bị can Nguyễn Quốc Bằng.

Khai với công an, bị can Bằng nói do nghiện ma túy nên gần đây tụ tập nhiều người để cùng mua bán, sử dụng. Trước đó, ngày 13/6, nhà sư này bị Công an huyện Thanh Miện (Hải Dương) triệu tập do tự ý bán trộm quả chuông hơn 100 năm tuổi, nặng gần một tạ để lấy 9 triệu đồng trả nợ và mua ma túy.

Thích Thanh Huần làm trụ trì ở chùa Phúc Long, xã Tiền Phong, huyện Thanh Miện được 20 năm, nghiện ma túy từ lâu. Thời gian qua, nhiều cổ vật trong chùa đã "bốc hơi".

Hòa thượng Thích Quảng Tùng (Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Từ thiện xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam) cho biết, việc nhà sư sử dụng ma túy, trộm cắp tài sản là vi phạm nghiêm trọng giáo luật nhà Phật, cần bị xử lý nghiêm theo pháp luật. Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hải Dương sẽ "loại" Thích Thanh Huần ra khỏi giới tu hành.

Trong thời gian tới, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hải Dương sẽ tổ chức rà soát để phát hiện những nhà sư không còn đủ phẩm chất.

Giang Chinh