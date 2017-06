Tòa chờ 'người đàn bà bí ẩn' đến phiên xử Phương Nga

Ngày 26/6, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, cơ quan CSĐT công an tỉnh này vừa phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ đối tượng Mai Thanh Nhàn (61 tuổi, ngụ ấp 7, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, Cà Mau) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

