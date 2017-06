Nhiều giáo viên băn khoăn vì đáp án thi Ngữ Văn vào trường Chuyên Lam Sơn sai

Lãnh đạo Trường Tiểu học Tuy An (thị xã Thuận An, Bình Dương) cho biết, do phụ huynh nôn nóng nộp hồ sơ cho con em mình vào lớp 1 nên tập trung trước cổng trường suốt đêm để chờ. Do vậy, nhà trường đã mở cửa tiếp nhận hồ sơ từ 4h sáng.

(Xem: 14)