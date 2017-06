Cảnh sát hình sự Nghệ An lập Facebook tiếp nhận thông tin tố giác

PC45 Nghệ An cam kết bảo mật danh tính người tố giác tội phạm qua Facebook với đơn vị.

Công an Nghệ An sử dụng trang Facebook có địa chỉ Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Nghệ An để liên lạc, tiếp nhận tin trình báo tội phạm của người dân.

Ngày 26/6, thượng tá Cao Ánh Hồng, Phó phòng cảnh sát hình sự (PC45) cho biết trước xu thế ngày càng nhiều người dùng mạng xã hội, lãnh đạo phòng nhận thấy cần thiết lập tài khoản Facebook để tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm, tuyên truyền pháp luật.

"Qua đó người dân có thể trực tiếp tố giác tội phạm, còn cơ quan công an đăng tải thông tin, văn bản, vụ án có thủ đoạn tinh vi để nhân dân nắm bắt, phòng ngừa", thượng tá Hồng nói.

Địa chỉ trang Facebook của phòng PC45 công an Nghệ An.

Ngoài trực tiếp gửi tin nhắn tại Facebook, người dân cũng có thể gọi điện trực tiếp vào số máy 069.290.4512 để tố giác, phản ánh những vụ việc phức tạp hoặc cần tư vấn. Cơ quan điều tra sẽ tuyệt đối giữ bí mật.