Khu trục Mỹ bị tố không phản hồi cảnh báo từ tàu hàng Philippines

Thuyền trưởng tàu hàng Philippines nói đã phát tín hiệu cảnh báo nhưng tàu khu trục Mỹ không trả lời trước khi hai bên va chạm.

Tàu USS Fitzgerald được đưa về thành phố Yokosuka, Nhật Bản, ngày 18/6. Ảnh: Reuters.

ACX Crystal phát tín hiệu bằng đèn chớp cho USS Fitzgerald sau khi tàu chiến Mỹ "bất ngờ" đổi hướng, cắt ngang đường đi của tàu hàng Philippines, Ronald Advincula, thuyền trưởng ACX Crystal, viết trong báo cáo gửi Dainichi Invest, công ty Nhật Bản sở hữu ACX Crystal.

ACX Crystal bẻ lái hết cỡ về bên phải để tránh USS Fitzgerald nhưng vẫn đâm vào tàu chiến Mỹ vào 1h30 ngày 17/6, Advincula cho biết thêm, theo Reuters.

Hải quân Mỹ, tuần duyên Mỹ (USCG), tuần duyên Nhật Bản (JCG) và Dainichi Invest đều từ chối bình luận.

USS Fitzgerald, 10.000 tấn, và ACX Crystal, 29.000 tấn, đâm nhau ngoài khơi bán đảo Izu, Nhật Bản, vào sáng sớm 17/6. Tàu Mỹ bị hư hại nặng ở phần mạn phải, nước tràn vào các khoang ngủ, phòng vô tuyến và một phòng máy, làm 7 thủy thủ thiệt mạng. Tàu hàng Philippines chỉ bị hư hại nhẹ và không có thủy thủ bị thương.

Hiện có 6 cuộc điều tra đối với tai nạn, gồm hai cuộc điều tra nội bộ Hải quân Mỹ, một cuộc điều tra do USCG thay mặt Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) thực hiện. Ủy ban An toàn Giao thông Nhật Bản, JCG và Philippines cũng đang điều tra tai nạn.

Nhà chức trách sẽ xem xét lời khai nhân chứng và dữ liệu điện tử để xác định tại sao một tàu khu trục hải quân được trang bị radar hiện đại lại có thể bị đâm bởi một tàu hàng to gấp ba lần.

Một yếu tố được chú ý là thời gian báo tin bị chậm. JCG nói họ được ACX Crystal báo tin lúc 2h25, gần một giờ từ khi tai nạn xảy ra. Advincula nói có "sự hỗn loạn" trong đài chỉ huy ACX Crystal và tàu hàng quay lại vị trí tai nạn sau khi đi quá 6 hải lý (11 km).

Dữ liệu vận tải từ Thomson Reuters Eikon cho thấy ACX Crystal có quay đầu trong khoảng thời gian giữa 0h58 và 2h46. Trong khi đó, marinetraffic.com cho biết ACX Crystal còn rẽ gấp lúc gần 1h30.

Cú rẽ ngoặt của tàu hàng trước khi đâm khu trục hạm Mỹ. Video: Next Media.

Như Tâm