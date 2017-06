Chưa đầy 1 tháng, trộm cắp hàng trăm triệu đồng

Chỉ trong gần 1 tháng, đối tượng liên tiếp gây ra 4 vụ trộm cắp tiền, vàng với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng.

Nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Vĩnh Lộc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Vũ Đình Tứ (SN 1981, ở xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Tứ tại cơ quan công an

Thủ đoạn của Tứ là lợi dụng vào ban ngày các gia đình đi làm đồng không có người trông coi đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản. Khi bị bắt, Tứ đã giao nộp cho lực lượng Công an: 1 dây chuyền vàng, 2 nhẫn vàng và 1,8 triệu đồng tiền mặt.

Được biết, chỉ tính từ đầu tháng 6/2017 đến khi bị bắt Tứ đã liên tiếp gây ra 4 vụ trộm cắp tiền, vàng của các gia đình trên địa bàn xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Bình Minh