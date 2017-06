Thủ tướng yêu cầu xử lý 'cò du lịch' ở Đà Lạt

Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm nạn “cò du lịch’’ gây mất an ninh trật tự và bôi xấu hình ảnh của thành phố Đà Lạt.

Văn phòng chính phủ vừa có công văn gửi chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh phải kiên quyết chỉ đạo xử lý dứt điểm nạn “cò du lịch’’, tiếp thị không lành mạnh, lừa, chèn ép và hù dọa bắt khách mua các sản phẩm, dịch vụ với giá cao.

Các vườn dâu là địa điểm du khách đến Đà Lạt rất yêu thích nhưng cũng dễ đi nhầm chỗ nếu cả tin theo lời của "cò".

Trước đó, vào giữa tháng 6, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã chỉ đạo thành phố Đà Lạt và các ngành liên quan phối hợp xử lý quyết liệt “cò du lịch Đà Lạt’’. Sau đó, Đà Lạt đã xử lý và tạm thu giữ xe máy của 22 đối tượng là “cò’’. Các đối tượng này không có hợp đồng lao động với bất kỳ cơ sở kinh doanh nào và điều khiển xe máy vi phạm an toàn giao thông…

Thành phố cũng xử lý 7 cơ sở kinh doanh đặc sản về hành vi sử dụng cò mồi để lừa khách du lịch, thu giữ tiêu huỷ một số lượng đặc sản không rõ nguồn gốc. Tổng số tiền sử phạt của đợt này là 29,5 triệu đồng.

Nạn “cò du lịch’’ ở Đà Lạt từ lâu đã gây bức xúc trong dư luận. Nhiều hướng dẫn viên du lịch và tài xế chở khách đã bị các cò chi phối bằng hình thức ép buộc, không tuân theo có thể bị hành hung.

Những khách du lịch đi riêng cùng gia đình hay nhóm bạn thường bị các cò chèo kéo tham quan vườn dâu, mua giá rẻ tại vườn... để cuối cùng bị bắt tới các quầy đặc sản.

Cửa hàng xảy ra vụ việc đánh du khách do trả lại hàng đã mua.

Ngày 31/5, một nữ du khách đến từ Đồng Nai đã bị “sập bẫy’’ khi vào cửa hàng đặc sản Băng Như trên đường Phù Đổng Thiên Vương mua chai nước cốt dâu với giá 100.000 đồng với lời hứa hẹn được đưa tới vườn dâu tây giá chỉ 20.000 đồng/ kg.

Sự thực không như hứa hẹn nên du khách này đã quay lại quầy đặc sản để trả lại chai nước cốt dâu. Mẫu thuẫn qua lại dẫn tới việc ông Lương Thái Vinh (chủ cửa hàng) và nhân viên tên Chướng Thị Thu Thảo hành hung nữ du khách đến ngất xỉu. Vụ việc đã được cơ quan công an tiếp nhận và thụ lý giải quyết.

Theo công an thành phố Đà Lạt với vụ việc trên, do người bị hại không có yêu cầu giám định thương tích, nên công an Đà Lạt đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi cố ý gây thương tích và xử lý hành chính trong lĩnh vực an ninh thật tự; đưa chủ cơ sở mứt Băng Như và nữ nhân viên vào diện giáo dục tại địa phương.

