Vụ say xỉn gây náo loạn hầm Thủ Thiêm: Tài xế 8 lần vi phạm vẫn chưa đóng phạt!

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế lái ô tô chạy ngược chiều, gây tai nạn liên hoàn trong hầm Thủ Thiêm với mức rất cao; điều đáng nói là phương tiện nói trên có 8 lần vi phạm tốc độ khi qua hầm, hiện vẫn chưa đóng phạt.

Tài xế say xỉn chạy ngược chiều, gây náo loạn hầm Thủ Thiêm

Liên quan đến vụ ôtô chạy ngược chiều gây tai nạn liên hoàn trong hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm), chiều 26/6, trao đổi với PV Dân trí, chỉ huy Đội CSGT quận 1 (Công an quận 1, TPHCM) cho biết do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cũng như xác định mức thiệt hại nên Đội CSGT quận 1 đã lập hồ sơ, chuyển giao vụ việc cho Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp Công an quận 1 thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Hiện trường vụ tai nạn trong hầm Thủ Thiêm do tài xế lái xe chạy ngược chiều gây ra.

Theo chỉ huy Đội CSGT quận 1, người lái ô tô BKS 51F-069.. gây tai nạn là Nguyễn V.S. (49 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam), hiện đang điều trị tại bệnh viện do chấn thương ngực và đầu sau tai nạn. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế này từ phía bệnh viện Đa khoa Sài Gòn (nơi cấp cứu ban đầu cho tài xế S. sau khi xảy ra tai nạn-PV) là 240mg/100 ml máu.

Theo CSGT, đây là chỉ số rất cao và theo Nghị định mới về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ - đường sắt, người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô có nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/lít khí thở (mức 3) thì bị phạt tiền từ 16 - 18 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 4-6 tháng.

Liên quan đến phương tiện gây tai nạn nói trên, theo dữ liệu của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67, Công an TPHCM), từ năm 2016 đến khi xảy ra tai nạn (đêm 22/6 vừa qua), chiếc xe này đã 8 lần vi phạm tốc độ khi lưu thông qua hầm Thủ Thiêm và bị hệ thống ghi hình, kiểm tra tốc độ của Trung tâm ghi nhận. Tuy nhiên, sau tất cả những lần vi phạm nói trên, tài xế (chủ phương tiện) đều không đến để thực hiện việc đóng phạt, dù cơ quan chức năng đã nhiều lần gởi giấy báo thông báo hành vi vi phạm.

Trước đó, khuya ngày 22/6, tài xế S. trong tình trạng say xỉn nặng, điều khiển ô tô BKS 51F-069.. chạy từ hướng đường Võ Văn Kiệt (quận 1) qua hầm Thủ Thiêm để về đường Mai Chí Thọ (quận 2). Tuy nhiên, khi đến đường dẫn vào hầm, tài xế S. đã cho xe chạy sang làn đường ngược lại và lao thẳng vào đường hầm (hướng ôtô đang từ quận 2 sang quận 1).

Vụ việc khiến nhiều phương tiện đang "ào ạt" chạy đến khu vực này một phen hốt hoảng, hàng loạt tài xế đã nhấn còi inh ỏi, đánh lái để cố né tránh.

Khi đến giữa hầm, ô tô của tài xế S. đã gây tai nạn liên hoàn với 3 ô tô lần lượt mang các BKS 51F-717..; 50Z-28..; 66A-033... Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên các phương tiện hư hỏng nặng và giao thông qua hầm Thủ Thiêm ùn ứ hết sức nghiêm trọng.

