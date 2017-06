Ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo tại buổi họp công bố kết quả chính thức của Tổ thẩm định tàu 67 hư hỏng. Trước đó, Tổ thẩm định đã công bố kết quả sơ bộ 17/18 tàu vỏ thép hư hỏng tại Bình Định.

Bình Định: Vụ tàu vỏ thép 67 hư hỏng: Đề nghị khởi kiện gấp Công ty TNHH Đại Nguyên Dương

Công ty TNHH MTV Nam Triệu đồng ý thay máy mới

Chiều 26/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chủ trì cuộc họp công bố kết quả chính thức của Tổ thẩm định tàu 67 hư hỏng tại tỉnh này.

Tàu vỏ thép 67 tại Bình Định đang thành cục thép sau khi đưa vào khai thác không lâu

Thành phần tham dự được mời gồm có lãnh đạo sở, ban ngành của địa phương, công an, thành viên Tổ thẩm định, 2 doanh nghiệp đóng tàu là Công ty TNHH MTV Nam Triệu (Bộ Công an) và Công ty TNHH Đại Nguyên Dương (Nam Định) và các chủ tàu vỏ thép bị hư hỏng. Tuy nhiên, Công ty TNHH Đại Nguyên Dương không tham gia buổi họp.

UBND tỉnh Bình Định họp công bố kết quả chính thức vụ tàu vỏ thép 67 hư hỏng: Công ty TNHH MTV Nam Triệu đồng ý với kết luận, còn Công ty TNHH Đại Nguyên Dương một lần nữa "mất hút"?

Thông báo kết quả chính thức của Tổ thẩm định tàu 67 hư hỏng, ông Trần Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định cho hay căn cứ theo hồ sơ, tài liệu do các Ngân hàng thương mại mà các ngư dân đã ký kết hợp đồng vay vốn đóng tàu cung cấp (bao gồm: chứng thư thẩm định giá, nghiệm thu khối lương, biên bản xác nhận khối lượng, chứng nhận kiểm tra, kết quả thí nghiệm thép của 17 tàu) nhận thấy: Có 5 tàu cá vỏ thép do Công ty TNHH Đại Nguyên Dương đóng có nguồn gốc xuất xứ thép từ Trung Quốc nhưng theo biên bản xác nhận khối lượng thực hiện giữa công ty với 5 chủ tàu là thép Hàn Quốc khiến nhiều người bất ngờ.

Đối với 12 tàu cá vỏ thép do Công ty TNHH MTV Nam Triệu đóng có nguồn gốc xuất xứ thép từ Hàn Quốc là đúng theo hợp đồng. Tuy nhiên, nhiều máy tàu do công ty này đóng không phải máy chính hãng…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu chỉ đạo ngành chức năng giúp ngư dân khởi kiện Công ty TNHH Đại Nguyên Dương vì đóng tàu vỏ thép hư hỏng nhưng lãng tránh trách nhiệm khắc phục, sửa chữa

Ông Phúc cũng đề nghị 2 cơ sở đóng tàu là Công ty TNHH MTV Nam Triệu và Công ty TNHH Đại Nguyên Dương nhanh chóng vào cuộc sửa chữa, thay thế các thiết bị không đúng hợp đồng để ngư dân sớm được vươn khơi...

Tại buổi họp, ông Bùi Hữu Hùng, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Triệu đồng ý với kết quả của Tổ thẩm định và hứa sẽ sớm khắc phục sửa chữa, thay máy cho các ngư dân.

Công ty TNHH Đại Nguyên Dương lại “mất hút”: Tỉnh chỉ đạo ngư dân khởi kiện

Tại buổi họp đại diện lãnh đạo của UBND các huyện có ngư dân đóng tàu vỏ thép hư hỏng cũng có nhiều kiến nghị lên cơ quan chức năng nhằm giúp đỡ ngư dân trong thời gian tàu nằm bờ.

Ông Bùi Hữu Hùng, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Triệu đồng ký với kết luận Tổ thẩm định và đồng ý thay 11 máy tàu cho ngư dân

Ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn (Bình Định) kiến nghị: “Tàu nằm bờ khiến ngư dân mất bạn đi biển, nợ ngân hàng. Đề nghị công ty đóng tàu hỗ trợ kinh phí trong thời gian tàu nằm bờ”.

Về vấn đề này, ông Trần Châu cho hay, nhà nước sẽ xem xét đủ điền kiện thì nhà nước hỗ trợ cho ngư dân. Đồng thời, ông Châu đề nghị cơ sở đóng tàu phải có trách nhiệm đền bù cho ngư dân vì lỗi này do doanh nghiệp gây ra.

Trong khi đó, đại diện lãnh đạo UBND huyện Phù Cát đưa ý kiến: “Đề nghị cơ sở đóng tàu nhanh chóng sửa chữa, thay máy mới để ngư dân ra khơi vì ngư dân đang rất khó khăn. Đồng thời, đề nghị 2 công ty, đơn vị nào nhận tiền thiết kế phí thì phải trả lại cho bà con ngư dân vì việc nhận tiền không đúng với Nghị định của Chính phủ”.

Ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn yêu cầu các công ty đóng tàu phải khẩn trương sửa chữa tàu cho ngư dân nhanh chóng vươn khơi

Ngư dân Trương Hoài Khánh (ở TP Quy Nhơn), chủ tàu BĐ 99279 TS đóng tại Công ty TNHH MTV Nam Triệu đóng. “Theo quy định, tiền thiết kế phí, ngư dân không phải đóng không hiểu tại sao công ty lại thu hơn 300 triệu đồng. Ngoài ra, còn tiền thuế VAT gì đó công ty cũng thu trên 300 triệu đồng nhưng đến nay chưa trả cho ngư dân”- anh Khánh nói.

Đáng nói dù được UBND tỉnh Bình Định mời dự họp công bố kết quả kiểm tra tàu 67 hư hỏng của Tổ thẩm định nhưng đơn vị đóng tàu là Công ty TNHH Đại Nguyên Dương (Nam Định) vắng mặt không lý do. “Trong buổi công bố kết quả sơ bộ của Tổ thẩm định tuần trước, công ty Đại Nguyên Dương cũng vắng mặt. Điều này thể hiện sự thiếu trách nhiệm của công ty này với ngư dân”- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu cho hay.

Ồng Trần Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở NN&PTNN Bình Định công bố kết quả Tổ thẩm định cho thấy 2 công ty đóng tàu có nhiều sai phạm

Ông Châu đề nghị Công an tỉnh nắm bắt thông tin về Công ty TNHH Đại Nguyên Dương báo cáo cho UBND tỉnh biết. “Ngay trong ngày mai, tôi đề nghị Chủ tịch UBND các huyện có ngư dân đóng tàu vỏ thép bị hư hỏng khẩn trương giúp đỡ ngư dân khởi kiện Công ty TNHH Đại Nguyên Dương vì vỏ thép không đúng hợp đồng. Đồng thời, Công an tỉnh lập hồ sơ báo cáo Bộ công an truy tố Công ty Đại Nguyên Dương”- ông Châu quả quyết.

Doãn Công