Hãi hùng cảnh chiến binh "nhí" IS cầm súng hành quyết con tin

Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi Giáo (IS) tại Afghanistan đã công bố một đoạn video hành quyết gây sốc, trong đó ghi lại cảnh hai chiến binh tuổi thiểu niên cầm súng sát hại hai con tin.

Hai chiến binh Hồi giáo nhỏ tuổi hành quyết con tin một cách dã man (Ảnh: Dailymail)

Theo Dailymail, các chiến binh nhỏ tuổi được IS gọi là “Những đứa con của Vương quốc Hồi giáo”. Đây là những trẻ em đã bị IS “tẩy não” và được giáo dục tuân theo lý tưởng của IS. Những đứa bé này sẽ được đào tạo để trở thành thế hệ chiến binh thánh chiến kế tiếp.

Video cho thấy 2 thiếu niên trong trang phục đen bắt hai con tin quỳ xuống trước cửa một ngôi nhà ở Afghanistan. Sau đó, hai sát thủ "nhí" dùng tay thô bạo giật tóc con tin về phía sau, trước khi chiến binh nhỏ tuổi hơn bắt đầu cất giọng nói.

Sau đó, 2 tay súng "nhí" chĩa súng vào đầu 2 con tin và giết chết họ.

Ngoài ra, IS cũng tung ra 1 đoạn video khác quay cảnh hành quyết 3 nạn nhân khác bị hành quyết bởi 4 phiến quân có vũ trang.

Trước đó, IS đã nhiều lần đăng tải các video cảnh hành quyết các con tin. Đầu năm nay, IS đã đăng tải một video có cảnh những đứa trẻ được huấn luyện sử dụng vũ khí, cam kết trung thành với tổ chức và hành quyết người lớn một cách tàn bạo.

Tháng trước, thủ lĩnh IS tại Afghanistan, Abdul Hasib, đã bị tiêu diệt trong một cuộc đột kích của quân đội Afghanistan và lực lượng đặc biệt của Mỹ. Cuộc tấn công cũng khiến một vài thủ lĩnh cấp cao và 35 phiến quân IS bị tiêu diệt.

Theo báo cáo của quân đội Mỹ và Afghanistan, Abdul Hasib chính là kẻ trực tiếp chỉ đạo vụ tấn công bệnh viện quân sự quốc gia Kabul làm 100 thường dân Afghanistan thiệt mạng hồi tháng 3 năm nay. Hasib còn chỉ huy nhiều vụ bắt cóc phụ nữ và em bé gái, ép buộc họ kết hôn với những chiến binh Hồi giáo dưới quyền hắn, báo cáo cho hay.

Đức Hoàng