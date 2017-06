Bộ sưu tập Hello Kitty khổng lồ của cụ ông 67 tuổi khiến hội chị em cũng phải choáng

Sở hữu cả một "gia tài" Hello Kitty đồ sộ, cụ ông đã được Kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận là người có bộ sưu tập Hello Kitty khổng lồ nhất thế giới.

Hello Kitty là một nhân vật hoạt hình hư cấu được thiết kế bởi công ty Sanrio của Nhật Bản, được thiết kế lần đầu tiên bởi Yuko Shimizu. Với mục tiêu thu hút các khách hàng là bé gái, Hello Kitty đến nay đã "sở hữu" một lượng fan khủng, trong đó hầu hết là các cô bé nhỏ tuổi. Thế nhưng, có một người, có lẽ nên gọi là "fan cuồng" của nhân vật Hello Kitty mà ngay đến cả Yuko cũng không thể ngờ tới, đó là cụ Masao Gunji, năm nay đã bước sang tuổi 67.

Ai cũng sẽ ngỡ ngàng khi bước vào ngôi nhà phủ kín một màu hồng của cụ ông Masao Gunji.

Cụ Masao Gunji là một cảnh sát viên về hưu, sống tại tỉnh Yotsukaido (Nhật Bản). Với sở thích say mê nhân vật Hello Kitty, trong suốt hơn 3 thập kỷ qua, cụ Gunji đã dành thời gian sưu tầm tất cả những đồ vật, đồ lưu niệm có hình dáng hoặc in hình chú mèo này. Đến giờ, khi đã sở hữu cả một "gia tài" Hello Kitty đồ sộ, cụ đã được Kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận là người có bộ sưu tập Hello Kitty khổng lồ nhất thế giới.

Chia sẻ về sở thích sưu tầm Hello Kitty của mình, cụ Gunji cho biết chẳng có bất cứ động lực nào khiến cụ làm điều này, cụ chỉ làm vì thấy thích, vì thấy nhân vật hoạt hình này vô cùng dễ thương, và vì nó có thể giúp cụ giảm bớt căng thẳng trong công việc lúc còn làm cảnh sát.

Bất cứ khi nào nhìn vào khuôn mặt dễ thương của Hello Kitty, cụ lại cảm thấy nhẹ nhõm và có thêm động lực để vượt qua những khó khăn, vất vả trong cuộc sống. Vì vậy, cụ đã bắt tay vào làm đầy hơn bộ sưu tập của mình.

Số lượng đồ vật sưu tầm được tăng nhanh nhất kể từ khi cụ Gunji về nghỉ hưu. Với rất nhiều thời gian rảnh rỗi, cụ bắt đầu mua tất cả các đồ vật, các đồ lưu niệm có hình dáng Hello Kitty. Hầu hết những đồ vật trong bộ sưu tầm đều được cụ mua về từ các cửa hàng, các siêu thị, các cửa hàng giảm giá, thậm chí cụ đã lặn lội đến Công viên giải trí Hello Kitty ở Tama, Tokyo để có được những nhân vật Hello Kitty đặc biệt.

Bộ sưu tập của cụ Gunji ngày càng một đầy, đến mức cụ còn không có chỗ để ngủ. Sau này, cụ đã quyết định xây riêng một ngôi nhà Hello Kitty của mình. Ngôi nhà được sơn hoàn toàn màu hồng. Căn nhà chất đầy những đồ vật, những thú nhồi bông hình Hello Kitty. Không những thế, trần và tường, thậm chí là sàn nhà và nội thất cũng được trang trí bằng hình ảnh Hello Kitty.

Tháng 11 năm ngoái, bộ sưu tập của cụ Gunji đã chính thức được công nhận là bộ sưu tập lớn nhất thế giới. Hiện tại, trong căn nhà Hello Kitty của cụ có tới hơn 10.000 sản phẩm và đồ vật cùng đồ lưu niệm, tuy nhiên Kỷ lục Guinness có những quy định rất nghiêm ngặt khi đếm số đồ vật, tổ chức này chỉ chấp nhận những nhân vật Hello Kitty có dải nơ ruy băng màu hồng, đặc trưng nhận biết của nó. Do đó, chỉ 5.169 đồ vật của cụ được ghi nhận. Tuy vậy, chưa ai có thể vượt qua con số này của cụ, kể cả Asako Kanda, cũng là một nhà sưu tầm Hello Kitty với bộ sưu tập gồm 4.519 đồ vật.

Được xây dựng vào năm 2013, nhưng từ khi xuất hiện đến nay, ngôi nhà Hello Kitty màu hồng của cụ Gunji đã đón rất nhiều vị khách tới thăm, đặc biệt là những fan hâm mộ của nhân vật hoạt hình này đến từ khắp mọi nơi trên thế giới.

(Nguồn: Odditycentral)