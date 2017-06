Vụ phụ huynh ngủ trước cổng trường chờ xin học cho con: Trường tiếp nhận hồ sơ từ 4h sáng!

Lãnh đạo Trường Tiểu học Tuy An (thị xã Thuận An, Bình Dương) cho biết, do phụ huynh nôn nóng nộp hồ sơ cho con em mình vào lớp 1 nên tập trung trước cổng trường suốt đêm để chờ. Do vậy, nhà trường đã mở cửa tiếp nhận hồ sơ từ 4h sáng.

Hàng trăm phụ huynh tập trung từ đêm đến sáng để chờ nộp hồ sơ xin vào lớp 1 cho con.

Sáng 26/6, sau khi mở cửa nhận hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1, ông Nguyễn Thanh Tuấn - Hiệu trưởng trường Tiểu học Tuy An (đóng tại phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương) đã thông tin về vụ việc hàng trăm phụ huynh chen chân, thậm chí có người mang cả võng, chiếu... ngủ trước cổng trường chờ nộp hồ sơ cho con.

Theo ông Tuấn, năm học 2017, trường tuyển sinh 340 học sinh vào lớp 1. Trước khi tiến hành nhận hồ sơ tuyển sinh, nhà trường đã có thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của phường. Đúng ra đúng 7h30 sáng 26/6, nhà trường sẽ tiến hành mở cửa nhận hồ sơ tuyển sinh vào lớp nhưng từ đêm 25/6, hàng trăm phụ huynh đã tập trung rất đông trước cổng trường để chờ nộp hồ sơ nên hơn 4h sáng ngày 26/6, ông Tuấn đã chỉ đạo cán bộ giáo viên của trường mở cổng tiếp nhận hồ sơ cho các phụ huynh.

“Tình trạng phụ huynh tập trung đông ngồi chờ cả đêm để nộp hồ sơ đã diễn ra từ năm 2012, nhưng năm nay số lượng phụ huynh đổ về nộp hồ sơ là đông nhất. Chúng tôi đã có thông báo đến từng khu phố, các dãy nhà trọ bằng hệ thống loa truyền thanh nhưng do tâm lý phụ huynh muốn nộp sớm để sáng còn về đi làm nên đã tập trung chờ suốt đêm”, ông Tuấn thông tin.

Trước đó, nhiều phụ huynh phản ánh việc họ nhận được mảnh giấy thông báo yêu cầu phụ huynh mang hồ sơ xin học lớp 1 của con đến nộp tại trường vào chiều 25/6. Về vấn đề này, ông Tuấn khẳng định nhà trường không ra thông báo như vậy và bản thông báo mà phụ huynh cầm trên tay không hề có con dấu, chữ ký của nhà trường.

PV Dân trí ghi nhận một số ý kiến của phụ huynh về việc năm 2016 họ không thể chen chân nộp hồ sơ xin vào lớp 1 tại Trường tiểu học Tuy An khiến con em của họ phải nghỉ học ở nhà, chậm mất 1 năm.

Để xin cho con vào lớp 1, nhiều phụ huynh chấp nhận thức trắng đêm trước cổng trường.

Hiệu trưởng Trường tiểu học Tuy An lý giải: "Trên địa bàn phường An Phú có hai trường tiểu học nhưng năm nào cũng phải tuyển hơn 1.000 em học sinh vào lớp 1. Trong khi trường chúng tôi chỉ tiếp nhận được hơn 300 em, khi nhận đủ hồ sơ và có dấu hiệu quá tải, chúng tôi đã thông báo đến phụ huynh hãy mang hồ sơ qua trường Tiểu học An Phú để nộp vì bên trường An Phú được nhận với số lượng nhiều hơn".

"Nhiều phụ huynh viện lý do rằng trường Tiểu học An Phú xa nhà nên muốn cho con vào học tại trường Tuy An nên khi chúng tôi không tiếp nhận thêm hồ sơ nữa thì họ cũng không cho con em mình học ở trường khác”, ông Tuấn chia sẻ.

Như Dân trí đã thông tin, từ chiều tối 25/6 đến rạng sáng 26/6, hàng trăm phụ huynh cầm theo hồ sơ đến tập trung trước cổng Trường tiểu học Tuy An. Nhiều người chờ lâu, mệt mỏi đã mắc võng, nằm ngủ ngay trên yên xe máy. Một số người còn cầm cả chiếu, gối ngủ ngay trước cổng trường "phục sẵn".

Đến 4h sáng 26/6, lãnh đạo Trường tiểu học Tuy An đã mở cổng tiếp nhận hồ sơ xin vào lớp 1 cho phụ huynh.

