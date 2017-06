Cả Việt Nam đang chờ tựa game này giảm giá, nhưng nó vẫn trơ gan không thèm nhích 1 xu

Thực tế thì, hot như vậy thì Playerunknown's Battlegrounds hoàn toàn có thể "chảnh", không thèm giảm giá một xu nhưng vẫn có hàng trăm nghìn người xếp hàng mua key game

Dưới đây là bức hình những tựa game bán chạy nhất tuần qua trên Steam. Có thể các bạn sẽ nhận ra ngay tựa game đứng đầu bảng xếp hạng những game cuốn hút nhất trên nền tảng phân phối game trực tuyến khổng lồ này, thế nhưng điều quan trọng hơn cả, đó là trong khi tuyệt đại đa số những game khác đều bán chạy nhờ việc được giảm giá (ngoại trừ cái vé xem TI 2017 của DOTA 2 dưới đây), thì tựa game này vẫn chễm chệ ngôi đầu đơn giản vì nó... quá hay, bất chấp việc nhà phát triển vẫn còn trơ gan không thèm giảm giá game dù chỉ một xu:

Dĩ nhiên vì đang trong giai đoạn phát triển, nên phiên bản Beta test của Playerunknown's Battlegrounds vẫn còn rất nhiều lỗi. Server thì lag, đồ họa game thì chưa được tối ưu nên máy tính cấu hình yếu chơi tương đối giật, thế nhưng kể từ ngày game chính thức ra mắt phiên bản early access, cộng đồng game thủ, cộng đồng streamer lẫn Twitch và YouTube không thể rời mắt khỏi tựa game kỳ dị này, đơn giản vì nó quá hay.

Và cũng như đã đưa tin, tính đến thời điểm hiện tại, trò chơi này đã bán được tới hơn 4 triệu bản chỉ trong vòng có khoảng 4 tháng từ 3/2017 đến giờ, gần như chắc chắn sẽ vượt qua hiện tượng Ark: Survival Evolved vào năm ngoái với tổng 4,5 triệu bản. Theo đó, PlayerUnknown's Battlegrounds thu về được tới hơn 120 triệu USD tiền doanh thu, tương được 2600 tỷ đồng, quả là một con số khổng lồ mà làng game thế giới phải mơ ước, chắc chắn trong nhiều năm tới cũng sẽ hiếm gặp được đối thủ cạnh tranh nổi.

Thực tế thì, hot như vậy thì Playerunknown's Battlegrounds hoàn toàn có thể "chảnh", không thèm giảm giá một xu nhưng vẫn có hàng trăm nghìn người xếp hàng mua key bản quyền của game về tài khoản Steam để chơi với bạn bè. Tuy nhiên điều này không khiến cho hàng nghìn người Việt Nam không ngừng hy vọng về một ngày đẹp trời nào đó, họ sẽ được sở hữu một trong những game hot nhất năm 2017 với mức giá vô cùng hữu nghị.

Kể từ khi ra mắt vào ngày 23/03/2017 vừa qua, Playerunknown's Battlegrounds, tựa game sinh tồn thế giới mở PvP siêu ấn tượng đã thu hút hàng triệu người tham gia thưởng thức. Để đạt được điều này, nhà phát triển Bluehole Inc đã phải dày công tạo ra một thế giới đúng phong cách của Arma, với trải nghiệm game thực tế hết sức, phù hợp với những game thủ hardcore thích những tựa game hành động chân thực, đòi hỏi cả kỹ năng lẫn chiến thuật cũng như phối hợp đồng đội trong những chế độ chơi co-op.

Một trong những sở thích của người Việt kể từ khi những tựa game online đầu tiên tấn công làng game nước ta chính là PvP. Những trận đấu phân cao thấp giữa người chơi với nhau luôn có được sức hút hơn rất nhiều so với việc raid boss hay đánh quái do máy điều khiển. Ở một mức độ nào đó, xét về tâm lý game thủ, rõ ràng chiến thắng trước một nhân vật do người điều khiển luôn đáng tự hào hơn việc hạ gục một con quái thông thường.

Đối mặt với đối thủ máy, dù mạnh đến đâu đi chăng nữa vẫn sẽ đến lúc chán. Thế nhưng những màn đấu trí và đấu sức giữa game thủ với nhau luôn là thứ thu hút người chơi đến từ Việt Nam. Cảm giác căng thẳng khi vừa hạ cánh xuống, nhìn thấy một đối thủ ở khu nhà kế bên và bạn phải nhanh chóng tìm từng món vũ khí và trang bị để đối mặt với 99 game thủ còn lại luôn là thứ khiến hàng trăm người yêu game tại Việt Nam chìm đắm trong Playerunknown's Battlegrounds kể từ khi nó chính thức ra mắt.