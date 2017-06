'House of Cards' mùa 5 - căng thẳng đan cài hiện thực nóng

Phần mới của loạt phim chính trị nổi tiếng phản ánh nhiều vấn đề thời sự với không khí nặng nề.

House of Cards (Sóng gió chính trường) là series nổi tiếng của đài Netflix, được dựa trên loạt phim truyền hình cùng tên của BBC vào thập niên 1990. Ở mùa này, Tổng thống Francis Underwood (Kevin Spacey) tiếp tục trải qua những trận chiến một mất một còn để đạt được quyền lực - đích đến duy nhất ông mong muốn.

Trước đó, ở mùa thứ hai, sau khi thao túng cựu Tổng thống Walker (Michael Gill) và khiến ông này mất ghế vào tay mình, Underwood bước vào kỳ tranh cử đầu tiên của mình. Đối thủ của ông là Thống đốc New York Will Conway - một cựu quân nhân điển trai và trẻ tuổi thuộc đảng Cộng hòa. Conway có một hồ sơ gần như hoàn hảo và được chính Underwood ví von “sẽ là Tổng thống Kennedy mới nếu thuộc đảng Dân chủ”. Lợi thế tuổi trẻ và khả năng khai thác Internet, mạng xã hội khiến ứng viên đảng Cộng hòa vượt trội so với Underwood trong mắt đại đa số cử tri.

* Cuộc đấu trí căng thẳng trong phần 5

Tuy nhiên, ngay khi cuộc chiến bắt đầu giữa mùa thứ tư, khán giả có thể nhận ra sự chênh lệch giữa hai đối thủ. Vợ chồng Francis và Claire (Robin Wright) là lựa chọn của đảng Dân chủ với tư cách Tổng thống và phó Tổng thống Mỹ. Nhà Underwood có thể không thu hút truyền thông hay “bắt mắt” như nhà Conway, song họ đầy mưu mô và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt mục đích.

Underwood và vợ cưới nhau đã lâu nhưng không có con. “Đứa con” họ để đời là di sản chính trị và nhà Underwood quyết tâm trở thành đôi vợ chồng đầu tiên chia nhau hai chức danh hàng đầu Nhà Trắng. Qua những phần trước, khán giả từng chứng kiến Frank Underwood dùng lời dối trá, thủ đoạn và thậm chí ra tay giết người để có được điều mình muốn. Tới phần năm, ông lợi dụng quyền hạn của tổng thống để xoay chuyển tình thế trong cuộc bầu cử đang trong tình thế bất lợi.

Will Conway (trái) - đối thủ của Tổng thống Underwood.

Sự căng thẳng và đan cài hiện thực nóng là hai yếu tố gây chú ý trong mùa năm. Chiêu bài của Underwood trong cuộc bầu cử - tận dụng nỗi sợ nhóm khủng bố ICO - đem tới bầu không khí nặng nề hơn các mùa trước. Ngoài ra, những mâu thuẫn cá nhân giữa vợ chồng Underwood, sự phức tạp của các nhân vật phụ như “cánh tay phải của Underwood” Doug (Michael Kelly) hay gã hacker Aidan (Damian Young)... cũng mở rộng tuyến phim theo nhiều hướng khác nhau. Khán giả luôn phải tập trung cao độ khi những câu thoại nhỏ hay nhân vật được đề cập thoáng qua cũng có thể đóng vai trò quan trọng sau đó.

Loạt phim không quên lồng ghép hơi thở thời đại, nhất là khi ra mắt ở thời điểm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ kết thúc được nửa năm và chính trường nước này đang rối ren. Các tình tiết như cuộc bầu cử bị hacker tác động làm ảnh hưởng tới kết quả chung cuộc, phe Mỹ và Nga tranh giành quyền lực qua tình hình Syria hay việc nhân vật cao cấp của FBI bị thẩm vấn... đều được xây dựng từ đời thực. Ngoài ra, nhóm khủng bố ICO cũng mang nhiều tương đồng với tổ chức IS ngoài đời.

Hai vợ chồng nhà Underwood mang tham vọng lớn lao.

Ngoài chất lượng nội dung, House of Cards còn vượt trội về diễn xuất so với các series đương thời. Tài tử Kevin Spacey tiếp tục cho thấy đẳng cấp của diễn viên bậc thầy từng giành hai giải Oscar qua hình ảnh nhân vật mưu mô. Gương mặt Tổng thống Underwood có thể đang tươi cười, nhưng trong thâm tâm lại luôn ẩn chứa những âm mưu hiểm độc.

Diễn xuất của Spacey thể hiện rõ nhất ở cuối tập 12, khi Tổng thống Underwood ra đối chất với Ủy ban điều tra. Tài hùng biện, ánh mắt và giọng nói sang sảng khiến khán giả không thể rời mắt khỏi nhân vật. Ngoài ra, ông tiếp tục có những câu nói khiến người xem tâm đắc, tiêu biểu như: “Khi thất bại là điều không thể tránh khỏi, việc tự sắp xếp thất bại từ trước sẽ giúp kiểm soát được thương vong sau cùng”.

Phần lớn mùa thứ năm mang không khí nặng nề, nhưng đến hai tập cuối tiết tấu chuyển nhanh và hé lộ cục diện cho phần sáu. Những nhân vật mới thông minh và giàu bí ẩn như Jane Davis hay Mark Usher hứa hẹn sẽ có vai trò quan trọng hơn trong phần tiếp theo.

Claire Underwood ngày cảng phức tạp hơn.

Điều được khán giả chờ đợi nhất là cuộc nội chiến trong nhà Underwood, khi sự rạn nứt giữa hai vợ chồng ngày một rõ ràng. Sau mùa thứ ba và thứ tư, Claire Underwood cho thấy không an phận là hậu phương giúp đỡ Underwood trên ván cờ quyền lực mà có thể trở thành "quân Hậu" để tự chinh chiến. Cán cân quyền lực đang dần chuyển từ Frank sang Claire, thể hiện qua việc ông đã bớt trò chuyện với khán giả bằng cách phá vỡ “bức tường thứ tư” còn bà bắt đầu nhìn thẳng vào ống kính để nói lên tâm tư.

Trên trang Facebook của phim hay diễn đàn Reddit, nhiều fan trung thành cho rằng tài đa mưu túc trí của Frank - cũng như cách ông sẵn sàng chà đạp mọi thứ để lên đỉnh cao - đã bớt đi trong phần này. Sự chuyển hướng trên có thể là để dành nhiều đất diễn hơn cho bà Claire Underwood, dọn đường cho xung đột của họ trong những phần sau. Giống như Frank, Claire cho thấy trong cuộc chiến quyền lực, chỉ có thể có một kẻ chiến thắng.

Thịnh Joey